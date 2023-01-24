إسرائيل: لجنة التطعيمات توصي بإعطاء جرعة كورونا معززة كل عام

لجنة التطعيمات توصي بحملة تطعيم مشتركة تشمل كورونا والأنفلونزا

اوصت لجنة التطعيمات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم بالاستعداد لتطعيم السكان لكورونا مرة كل عام خلال فترة الخريف، وذلك في حملة تطعيم مشتركة تشمل رونا والانفلونزا حيث سيتلقى المواطنون جرعتين منفصلتين.

في أعقاب جلسة لجنة التطعيمات الأسبوع الماضي والتي ناقشت تطعيمات كورونا- توصي لجنة التطعيمات وزارة الصحة الاستعداد لحملة تطعيم كورونا سنويا، في فترة الخريف والتوصية هي الخروج بحملة تطعيم مشتركة بالخريف تشمل تطعيمات كورونا والانفلونزا، حيث لا يوجد حتى الآن تطعيم مشترك لكليهما.

ويوصي أعضاء لجنة التطعيمات وزارة الصحة شراء اللقاحات، بحيث تكون متوفرة لجميع المواطنين المعرضين للخطر في المخازن في حال كان انتشار للفيروس في الصيف.

تقديرات الخبراء هي أنه يوجد في إسرائيل مناعة القطيع على ضوء على أن غالبية السكان مرضوا بالفيروس، حيث يقدر أن أكثر من 70 بالمئة مرضوا بكورونا، وفي أحيان مرضوا عدة مرات، وغالبية السكان تلقوا التطعيم، لذلك يوصون الاستعداد لجرعة معززة كل عام.