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رغم التزام نتنياهو للعاهل الأردني، بن غفير يقول إنه سيواصل زيارة الحرم القدسي

i24news

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بن غفير في الحرم القدسي
Yonatan Sindel/Flash90بن غفير في الحرم القدسي

وزير الأمن القومي يقول إن التزام نتنياهو للعاهل الاردني لن يمنعه من زيارة الحرم القدسي

تطرق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير صباح اليوم الى الاجتماع أمس بين العاهل الأردني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في عمان، والتي التزم خلالها نتنياهو أمام العاهل الأردني بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، وصرح بن غفير في حديثه الى هيئة البث الرسمية "كان" صباح اليوم وقال :"مع كل الإحترام للأردن- إسرائيل دولة مستقلة. صعدت إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي لموقع الحرم القدسي)، وسأوصل الى الصعود الى جبل الهيكل". 

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ويشار الى أن الديوان الملكي الأردني أصدر بيانا بعد الاجتماع بين نتنياهو وعبد الله الثاني في عمان قال خلاله إن "العاهل الأردني شدد على أهمية احترام الوضع الراهن والقانوني في الحرم القدسي وعدم المساس به" وذلك على خلفية توقيف السفير الأردني في الأقصى ودخول بن غفير الى الحرم القدس. 

وأفيد أمس أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مضاعفة التنسيق الأمني بين البلدين استعدادا لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهرين.وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة "13" أنه في إطار التنسيق اتفقت إسرائيل والأردن على استخدام كامل لحصص حراس الحرم القدسي- الأوقاف. 

الأردن من جانبها طرحت الطلب، وإسرائيل من جانبها أتاحت العملية مع توضيح أنه سيتم استبعاد الحراس الذين يتسببون بمشاكل. الحديث هنا ليس عن زيادة بالحصة إنما استخدام كامل الحصة القائمة، من منطلق أن هذا يمكنه أن يساعد بالحفاظ على الهدوء في شهر رمضان. ويشار الى انه تم إطلاع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بالموضوع مسبقا عن الزيارة، وحول الرسالة الإسرائيلية التي تم تمريرها.  

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