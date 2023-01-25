الجيش الإسرائيلي يحبط محاولتي تهريب مخدرات في غور الأردن

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية من وادي الأردن

اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له اليوم الاربعاء، أن القوات الاسرائيلية احبطت محاولتي تهريب مخدرات في غور الاردن خلال الاسبوعين الماضيين.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية من وادي الأردن، وتمت مصادرة نحو 60 كيلوغراما من الأدوية تقدر قيمتها بنحو 431 ألف دولار.

وتم القبض على أربعة من المشتبه بهم خلال عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وتم اعتقال ثلاثة آخرين للاشتباه في قيامهم بمحاولات تهريب إضافية.

IDF Spokesperson's Unit مخدرات غير مشروعة تصادرها القوات الإسرائيلية في غور الأردن.

وفي الأسبوع الماضي، تم إحباط محاولة أخرى لتهريب المخدرات، حيث تمت مصادرة حوالي 30 كيلوغرامًا من المخدرات بقيمة 134 ألف دولار.

تم نقل المخدرات والمشتبه بهم المصادرة إلى الشرطة الإسرائيلية لمزيد من المعالجة.

بالإضافة إلى المخدرات، تصادر القوات الإسرائيلية بانتظام أسلحة ومواد أخرى غير قانونية على حدود إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الصيف الماضي، نجاحا متزايدا في إحباط هذه المحاولات على الحدود الأردنية والمصرية.