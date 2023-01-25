الشاباك يكشف عن اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين من الضفة لتعاونهم مع نشطاء لحماس في غزة

جهاز الأمن العام يعلن انه تم الكشف عن ظاهرة يستغل خلالها نشطاء من حماس شبان من الضفة بعمليات

سمح جهاز الأمن العام-الشاباك بالنشر أنه في اعقاب جهود استخباراتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والشرطة ، تم الكشف عن ظاهرة في إطارها يستغل نشطاء من حركة حماس في غزة، شبان فلسطينيين في الضفة الغربية، في حالات كثيرة دون معرفتهم، كمساعدين بتنفيذ عمليات. في إطار الكشف اعتقل عشرات الشبان وجهاز الأمن سحب تصاريح دخول 230 عامل فلسطيني من غزة من أقرباء المتورطين.

وقال بيان الشاباك أن هذه الأنشطة أدارها "مقر الضفة" -هيئة تابعة لحماس يديرها مبعدو "صفقة شاليط" وهم من الضفة الغربية، النشطاء في قطاع غزة يخفون هوياتهم الحقيقية ويتنكرون كشركات تجارية وكيانات مختلفة، يقومون بتجنيد شبان فلسطينيين في الضفة الغربية لـ"عمل" تجاري بمقابل، ويرسلونهم الى مهمات مختلفة، مثل تحويل أموال مخصصة لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات ونقل حزم وطرود تحتوي على أسحلة،وفي كل عدد كبير من الحالات لا يدركون أنهم يقومون بنقل أسلحة أو متورطين بعمليات.

الوسائل القتالية والأموال التي يتم نقلها من قبل هؤلاء المبعوثين تهدف بالوصول لنهاية الأمر الى نشطاء حماس في الضفة الغربية، والذين تم تجنيدهم من مبعدي "صفقة شاليط" لتنفيذ عمليات. حزء من النشطاء كانوا على تواصل مع نشطاء حماس في غزة، قاموا من خلال العلاقة بمخالفات أمنية، من بينها التجارة بالأسلحة وقدمت بحقهم لوائح اتهام خطيرة أمام المحكمة العسكرية.

في إحدى الحالات قام شاب (21 عاما) من سكان الرام في القدس الشرقية بالاطلاع على دعاية بالفيسبوك لتشغيل عمال جدد لمطعم. وبعد استجابته للاعلان توجه اليه شخص عن طريق التشات تحت اسم "أبو علاء" مشيرا الى أنه يحتاج الى مبعوث يقوم بتوزيع صناديق عطور في أنحاء الضفة مقابل نقود. وفي شهر آب /اغسطس وبتعليمات "ابو علاء" بدأ محمد بشراء ونقل أسحلة لناشطين في حركة خمااس من قرية بيتا، واللذين اعتقلتهما قوات الأمن وقامت بالتحقيق معهما.

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