تقرير:هزة أرضية قوية بين تركيا وكريت يشعر بها سكان مركز إسرائيل

هزة أرضية قوية بين تركيا وجزيرة كريت يشعر بها سكان منطقة تل أبيب وسط إسرائيل

هزة أرضية قوية وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء بين تركيا وجزيرة كريت، شعر بها سكان منطقة غوش دان وحيفا في مركز إسرائيل. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي بلغت قوة الهزة 5.9 درجة على سلم ريختر، ولم يتم التبليغ عن أية أضرار وإصابات في إسرائيل.

وروت مواطنة إسرائيلية من حيفا لموقع ’واينت’ أنها كانت في عملها وإنها متأكدة بانها شعرت بهزة أرضية وإذ بها تشعر بالتقارير حول الهزة ، وذكرت أن الهزة لم تكن قوية لكنها رغم ذلك شعرت بالأرض وهي تهز.

يتبع ...