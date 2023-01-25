احباط عملية طعن قرب مستوطنة كيدوميم شمالي الضفة الغربية وتحييد المنفذ

منفذ العملية وصل الى المكان وهو محطة باصات شمالي الضفة الغربية

اعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية طعن بالقرب من نقطة عسكرية على شارع 55 قرب مستوطنة كيدوميم في الضفة الغربية، حيث حاول المهاجم طعن جندي إسرائيلي، وتم تحييده من قبل القوات التي تواجدت في المكان،ولم تسجل اصابات بين القوات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر فلسطينية ، المنفذ هو عارف لحلوح (20 عاما) من سكان مخيم جنين، توفي لاحقا بالجراح التي أصيب بها.

ووصل الى الموقع من تجاه قلقيلية وتوقف في محطة الباصات التي وقف بها مقاتلو وحدة جولاني لحراسة مواطنين، وذكر بيان الجيش أن أحد المشتبهين اشتبه به لدى توقفه في المحطة وتوجه لفحصه، وهو من جانبه خرج من السيارة وتوجه نحو الجندي وهو يحمل سكينا، لكن الجندي أطلق عليه النار ما أدى الى وفاته.