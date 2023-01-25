الدول العربية تحيي ذكرى الهولوكوست في حدث فريد على الإنترنت

سيجمع هذا المسؤولين الحكوميين وممثلي ياد فاشيم، بالإضافة إلى القادة الشباب من جميع أنحاء العالم ، في فرصة فريدة وتاريخية

في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 كانون الثاني/ يناير، تنظم المنظمة غير الحكومية Israel-Is - بالشراكة مع الجمعية المغربية ميمونة - لأول مرة حدثًا مخصصًا لتدريس الهولوكوست في البلدان الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية ودول شمال إفريقيا.

سيجمع هذا المسؤولين الحكوميين وممثلي ياد فاشيم ، بالإضافة إلى القادة الشباب من جميع أنحاء العالم ، في فرصة فريدة وتاريخية، يطلع المشاركون من خلالها على كيفية التعاطي مع هذا الموضوع في البلدان التي لم تشمل مناهجها التعليمية مواد عن الهولوكوست قبل ذلك، فضلا عن تكريم ضحايا النازية البربرية.

"الهولوكوست حدث لم يسبق له مثيل، فهو ينطوي على ألم كبير ومعان وأهمية حاسمة بالنسبة للشعب اليهودي ودولة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، إنه حدث ذو أهمية عالمية يجب أن يستمر في تعليم الإنسانية درسًا عن الحماقة التي قد توصل إليها الكراهية والآراء المسبقة"- حسبما قال أيال بيرام ، الرئيس التنفيذي لشركة Israel-Is.

ستفتتح الأمسية حلقة نقاش مع ممثلين عن الاتفاقيات الإبراهيمية ودول شمال إفريقيا، الرواد في إحياء ذكرى الهولوكوست والتعليم في الدول العربية، حيث يشارك أربعة متحدثين من المنظمات خبراتهم في تعليم الهولوكوست في بلدانهم. بعد ذلك، في المرحلة الثانية، سيتم عقد جلسات جانبية لتسهيل المناقشات المشتركة والمتعمقة بين القادة الشباب من إسرائيل والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الهولوكوست.

Israel-Is حدث إحياء ذكرى الهولوكوست على Zoom، 26.01.23

هذا الاحتفال الفريد هو جزء من برنامج "قادة الغد" الرائد الذي أسسته Israel-Is قبل عامين. وقد جمعت ما يقرب من 2000 من القادة الشباب من دول اتفاقيات إبراهيم وتهدف إلى رفع مكانة إسرائيل الإقليمية من خلال التبادلات المختلفة.

أوضح رئيس مشروع "قادة الغد" ومنظم الحدث يشاي بن تسيون لقناة I24news: "هدفنا هو سرد قصة لا يعرفها سوى قلة من الناس في هذه البلدان، لتثقيف الأجيال القادمة عن فظائع الهولوكوست ونقلها إليها مع الدعوة إلى التحرك. كما أشار إلى أنه في عام 2021، افتتح أول معرض تذكاري للهولوكوست في المنطقة أبوابه في دبي.

"على مدار عامين، كنا نلتقي بالعديد من الأشخاص والمنظمات التي تعمل بهذه الطريقة، وبالنسبة لنا، إنها فرصة لتسليط الضوء على هذه المنظمات التي تتمتع بقوة تأثير هائلة من خلال الثقافة أو الفنون أو المتاحف في هذه البلدان العربية،" أضاف.

"يوم الخميس، في هذا الحدث الاستثنائي، سيحضر حوالي 40 ممثلاً من إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين والمغرب والكونغو ودول أخرى لتشجيع وبناء التسامح والتعايش الحقيقي بين الدول. هذه لحظة غير مسبوقة لأنها ستشهد على سرد الكثير من القصص الشخصية للغاية، على نحو لم يسبق التنظيم له من قبل. إننا نشهد استعدادًا حقيقيًا من جانب دول الاتفاقيات الإبراهيمية للاطلاع على موضوع المحرقة، على غرار ما شاهدناه العام الماضي من مشاركة العرب في مسيرة الحياة في معسكر أوشفيتز، أضف إلى إحياء ذكرى الهولوكوست للمرة الأولى في الإمارات".

"إنهم يربطون تدريجياً بين اليهود والمحرقة، ومن الرائع والمثير أن ندرك أن هذا الموضوع يمسهم. نحن فخورون بالعمل معهم، وهي فرصة عظيمة لإحداث تأثير حقيقي في الحفاظ على ذكرى ضحايا النازية ونقلها للأجيال القادمة".

Israel-Is قادة شباب من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب يزورون ياد فاشيم في إسرائيل

تأسست Israel-Is في عام 2017 ، وتجمع بين الإسرائيليين والشباب من جميع أنحاء العالم لطرح صورة حديثة للدولة اليهودية من خلال محادثات هادفة تركز على القيم المشتركة والتنوع، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، من خلال الحوار بين الشعوب.

"تهدف جميع برامجنا الأربعة إلى إنشاء روابط حقيقية بين القادة الشباب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تحطيم الحواجز الاجتماعية، ولكن أيضًا لمشاركة القصص الأصيلة والاستماع إليها، والأهم من ذلك، الانخراط في محادثة إيجابية حول المجتمع الإسرائيلي في العالم" والكلام لماتان دانسكر، مدير الإستراتيجية في Israel-Is.

"نحن نؤمن إيمانا راسخا بتعزيز التوعية بالهولوكوست والإبادة الجماعية على المستوى الوطني، ولكن بشكل خاص على المستوى الإقليمي، من أجل تحفيز التفكير النقدي والوعي الاجتماعي بتاريخ الشعب اليهودي وشعوب العالم بشكل عام"، أكد رئيس جمعية ميمونة المهدي بودرة.

أنشأ الشباب المسلمون الجمعية لتعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه. معًا، أقامت Israel-Is و Mimouna برنامجًا يعمل فيه 25 شابًا مغربيًا و 25 شابًا إسرائيليًا معًا لتطوير مبادرات مشتركة لصالح كلا الشعبين من خلال اجتماعات أسبوعية عبر الزوم وتبادل زيارات وفدية من كلا البلدين.

بعد إنشاء متحف الهولوكوست الأول - والوحيد - في العالم العربي في دبي، أعلنت سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم الآن تدريس الهولوكوست في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية - يتم تطوير المحتوى بالتعاون مع مؤسسة ياد فاشيم في القدس.

خطوة مشجعة للغاية من شأنها أن تعزز الرابطة التي لا تنفصم الآن بين الدول التي وقعت على الاتفاقيات الإبراهيمية وإسرائيل من خلال الناس وليس فقط من خلال قادتهم.