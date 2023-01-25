إسرائيل: يتسحاق هرتسوغ يدعو فون دير لاين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران

هرتسوغ:"نعتقد أن الوقت قد حان لأوروبا لكي تتخذ موقفا قويا جدا من إيران، لأنها ليست تحد فقط لاسرائيل والمنطقة والشرق الاوسط ولكن ايضا لاوروبا والعالم"

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تكثيف الإجراءات ضد طهران، محذرا من أن "إيران موجودة في أوروبا"وتابع "إيران تحارب المواطنين الأوكرانيين بتزويدها بطائرات بدون طيار وأسلحة فتاكة، وتعرض العالم للخطر من خلال الاندفاع إلى القدرات النووية وقتل وتعذيب مواطنيها، ونعتقد أن الوقت قد حان لأوروبا لكي تتخذ موقفا قويا جدا من إيران، لأنها ليست تحد فقط لاسرائيل والمنطقة والشرق الاوسط ولكن ايضا لاوروبا والعالم ".

جاءت تصريحات يتساحق هرتسوغ عند لقائه مع أورسولا فون دير لاين في بروكسيل، اليوم الأربعاء، حيث وصف هرتسوغ الاتحاد الأوروبي بأنه"شريك استراتيجي محتمل لإسرائيل من نواح كثيرة".

من جهتها،قالت أورسولا فون دير لاين إن "أقوى تعبير عن الصداقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي هم طلاب إيراسموس البالغ عددهم 15 ألفًا الذين يأتون من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، ولكن أيضًا من إسرائيل تجاه الاتحاد الأوروبي"، متجنبة بحذر ذكر الأمن. والقضايا الاستراتيجية.

ومع ذلك ، ناقش الرئيسان العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي "التي تجد تعبيرًا عنها في التعاون المكثف والشامل في التجارة والزراعة والسياحة والطيران ، بالإضافة إلى البحث والتطوير والثقافة، وسبل تعميق التعاون في مجالات إضافية ، مثل كطاقة وأمن غذائي ومناخ وغير ذلك "، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يلقي يتسحاق هرتسوغ كلمة في البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة الذي يصادف يوم 17 يناير/كانون الثاني من كل عام.