الضفة الغربية: مقتل 6 مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين خلال عملية للجيش الإسرائيلي يصفها بالضخمة

الضفة الغربية: مقتل مسلحين اثنين في مخيم جنين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الخميس إن قوة للجيش متبوعة بوحدة العمليات الخاصة اليمام ما زالت تعمل في مدينة جنين. وأفيد أن القوات تمكنت من إحباط هجوم ضخم جرى العمل على تحضيره لاستهداف مواقع إسرائيلية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في جنين صعب للغاية، مضيفة أن الهلال الأحمر أعلم الوزارة بوجود عدد كبير من المصابين في الميدان، يصعب الوصول إليهم.

وأضاف الناطق أن التقارير الفلسطينية تشير إلى مقتل عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين خلال العملية وصل حتى اللحظة إلى 8، فيما تشير مصادر أخرى إلى 6 قتلى. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في صورة أولية عن مقتل مسلحين اثنين في مخيم جنين صباح الخميس، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية صباح الخميس على لسان كتائب شهداء الأقصى مقتل أحد قادتها في مخيم جنين عز صلاحات.

أمس أشار تقرير إلى مقتل الفلسطيني عارف لحلوح 20 عاما من سكان مخيم جنين، لتورطه في عملية طعن بالقرب من نقطة عسكرية على شارع 55 قرب مستوطنة كيدوميم في الضفة الغربية. وبحسب الجيش فقد حاول الشاب طعن أحد الجنود ما استدعى تحييده في الحال.

بموازاة ذلك، تم الكشف عن عملية للشاباك تم خلالها اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين من الضفة الغربية لتعاونهم مع نشطاء لحماس في غزة، بناء على معلومات استخباراتية. وسمح جهاز الأمن العام-الشاباك بالنشر عن ظاهرة تم في إطارها استغلال شبان فلسطينيين في الضفة الغربية، في حالات كثيرة دون معرفتهم، كمساعدين بتنفيذ عمليات، من قبل ناشطين حمساويين في قطاع غزة. وأفيد بأن جهاز الأمن سحب تصاريح دخول إلى الأراضي الإسرائيلية لنحو 230 عامل فلسطيني من غزة من أقرباء المتورطين.

يتبع....