الجهاز الأمني في إسرائيل يعلن عن التأهب لتصعيد محتمل بعد عملية جنين

في نفس الوقت أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستعقدان اجتماعا طارئا في قطاع غزة

أعلنت المستويات الأمنية عن حالة التأهب الأمني والاستعداد لمواجهة تصعيد محتمل في أعقاب عملية جنين الخميس التي تكشفت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثمانية شاركوا في القتال، معظمهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "يتلقى تحديثات بانتظام عن الأحداث الأمنية وسيجري لاحقا تقييما للوضع الأمني".

في نفس الوقت أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستعقدان اجتماعا طارئا في قطاع غزة. وذكرت شبكة الجزيرة أن الجهاد أبلغ الوسطاء أنه "إذا لم يتوقف العدوان على جنين، فمن المتوقع أن يتطور الوضع وأن كل الخيارات مفتوحة".

داهمت الخميس قوة كبيرة معززة بعناصر الشاباك واليمام (الوحدة الخاصة) وحرس الحدود مخيم جنين بآليات ثقيلة، للقبض على مطلوبين دلت معلومات استخبارية على مكان وجودهم عشية تخطيطهم لإخراج عملية عدائية ضد إسرائيل إلى حيز التنفيذ بشكل وشيك. واندلعت مواجهات تخللها إطلاق نار كثيف في عملية داتمت 3 ساعات تكشفت عن عدد كبير من القتلى وسط الفلسطينيين، في حين أفاق المخيم على صور لمنازل مدمرة تشهد على ضراوة المعارك والقتال.