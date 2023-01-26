ضابط إسرائيلي كبير: فككنا قنبلة موقوتة كانت ضمن مخطط لعمليات تفجيرية في عمق البلاد

العمل يجري على رفع حالة التأهب لمواجهة احتمالات التصعيد والانتقام ردا على مقتل العدد الكبير من الفلسطينيين في عملية واحدة ونحن جاهزون.

أكد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي في تعقيب له على العملية الأمنية في جنين، الخميس والتي تكشفت عن مقتل 9 أشخاص في مواجهات تخللتها رشقات بالرصاص واستخدام لآليات ثقيلة أن "الخلية التي تم استهدافها وضربها صباح اليوم يمكن اعتبارها بالفعل قنبلة موقوتة"كان من المحتمل وصولها إلى عمق البلاد.

IDF Spokesperson's Unit جندي إسرائيلي يعمل في جنين بالضفة الغربية ، 26 يناير 2023.

وأضاف الضابط وفقا لواينت أن العمل يجري لرفع حالة التأهب لمواجهة احتمالات التصعيد والانتقام ردا على مقتل العدد الكبير من الفلسطينيين في عملية واحدة، ونحن جاهزون. "ومما لا شك فيه" أضاف "أن الأمر قد يثير الأصداء في قطاع غزة. وهو ما يدعونا إلى تعزيز القوات لمدة أسبوع ورفع درجة اليقظة لمواجهة أي أعمال انتقامية".

IDF Spokesperson's Unit جنود إسرائيليون يعملون في جنين بالضفة الغربية ، 26 يناير ، 2023.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس بعد خروجه من مخيم جنين عن رفعه درجة التأهب واليقظة للتعامل مع أي طارئ. في المقابل، أعلنت مجموعة عرين الأسود أنها تنوي الرد على العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أوقعت عددا كبيرا من المسلحين الفلسطينيين، فضلا عن المصابين بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، حسب تقارير فلسطينية.

IDF Spokesperson's Unit جندي إسرائيلي يعمل في جنين بالضفة الغربية ، 26 يناير 2023.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في ساعات الصباح من يوم الخميس، إن الوضع في جنين صعب للغاية، مضيفة أن الهلال الأحمر أعلم الوزارة بوجود عدد كبير من المصابين في الميدان، يصعب الوصول إليهم. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب تعقيبا على ما يجري في جنين منذ ساعات الصباح: "هذه العملية الأوسع التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ندعو إلى تدخل دولي".

من جانبه، عقب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بالقول: "أهنئ قوات الأمن على العملية في جنين. فليعلم كل مخرب يحاول المساس بجنودنا أنه سيدفع ثمن أعماله وأننا نساند جنودنا في حربهم ضد المخربين. وليعلم كل جندي وشرطي ومقاتل أنه مسنود من وزارة الأمن القومي ولمفوض العام للشرطة.