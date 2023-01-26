لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون ضد محاولات عرقلة التحقيق

وصف أهالي الضحايا الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة"،محملة "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته والمستندات الخاصة بالتحقيق"

احتشد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ونواب في البرلمان ومواطنون أمام مبنى وزارة العدل للاحتجاج على الخطوات المتخذة لعرقلة تحقيق الانفجار، وكانت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه، قد دعت اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام "دعماً لمسار التحقيق" الذي استأنفه البيطار،ونددت بما وصفته بـ"الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة"، محملة "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق".

وكان الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب من عام 2020، قد خلف أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أصدر المدعي العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، في وقت سابق من اليوم الخميس، قرارا طلب فيه "عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة".

وكان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، قد أعلن، الاثنين المنصرم، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار. ومع ذلك، اعترض كبير المدعين العامين في البلا ، قائلاً إن "البيطار ليس لديه السلطة للالتفاف على الاعتراضات".

كما اتهم بيطار العديد من الشخصيات المؤثرة - بما في ذلك النائب العام غسان عويدات - بالتورط في الانفجار. ثم وجه المدعي العام اتهامات للقاضي وأفرج عن باقي المحتجزين على ذمة التحقيق، في ما اتهم عويدات البيطار بـ "العصيان" و "اغتصاب السلطة" ، مطالبا إياه بالتحقيق يوم الخميس ، وهو أمر لا يتوقع أن يحضره بيطار ، وفرض حظر سفر على القاضي.

وفي السياق كانت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين قضائيين، الثلاثاء المنصرم، قد أفادت أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وجه تهما للمدعي العام و3 قضاة، واتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، قد استأنف تحقيقاته، أمس الإثنين، بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.