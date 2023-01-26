تقرير مصري: السلطة الفلسطينية ستبلغ إسرائيل بوقف التنسيق الأمني

ستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل بإنهاء التنسيق الأمني ​​معها بشكل كامل

ستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل بإنهاء التنسيق الأمني ​​معها بشكل كامل - أعلن ذلك اليوم (الخميس) عبر قناة تلفزيونية مصرية.

وخلال عملية اعتقال قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، قُتل حوالي 10 فلسطينيين - معظمهم من الجهاد الاسلامي. وزعمت السلطة الفلسطينية ومنظمتا حماس والجهاد الإسلامي أنها "مجزرة" ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستنظم مسيرة احتجاجية ظهر اليوم.

وذكرت القناة التليفزيونية المصرية أن قرارا آخر من المنتظر أن تعلنه السلطة الفلسطينية مساء اليوم هو دعوة حماس والجهاد الإسلامي للبحث بشكل عام في رد الفعل الفلسطيني على تحركات الحكومة الإسرائيلية "المؤدية إلى ضم الضفة والقضاء على حلم قيام دولة فلسطينية داخل حدود 67 ". قرار آخر للسلطة الفلسطينية هو دعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في ما حدث هذا الصباح في جنين.

وذكرت صحيفة العربي الجديد أن مصر فتحت خطا مباشرا للمحادثات مع الفصائل في غزة بالتزامن مع محادثات مع كبار المسؤولين في الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي. وبحسب التقرير ، أجرى كبار مسؤولي المخابرات المصرية المحادثات ، لكن الأزمة تحدث حاليا بسبب رفض قيادة الجهاد الإسلامي تجنب التصعيد.

جاء قرار إدخال القوات إلى المخيم في وضح النهار إثر معلومات استخبارية استهدفت أن خلية ينتمي أعضاؤها إلى الجهاد الإسلامي تنوي تنفيذ هجوم في المستقبل القريب - في إحدى المدن الإسرائيلية داخل البلاد.

أعلنت حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستعقدان "اجتماعًا طارئًا" في غزة. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب: "المداهمة في جنين هي الأكبر والأوسع والأوضاع صعبة وخطيرة. ندعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية المواطنين والسماح للفريق الطبي بتأدية عمله".