مسلسل"سوار النار"يستعيد قصة عائلة يهودية من مدينة سالونيك اليونانية خلال الهولوكوست

كانت في سالونيك التي أُطلق عليها ذات مرة اسم "أورشليم البلقان"، جالية يهودية كبيرة قبل الحرب، تتكون إلى حد كبير من أحفاد اليهود الذين طردو من إسبانيا عام 1492

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه سيتم عرض مسلسل"سوار النار" يوم 4 فبراير/شباط الوشيك على القناة التلفزيونية العامة ERT ومن 25 يناير/كانون الثاني الجاري على منصة مجموعة نتفليكس، ويحكي قصة عائلة يهودية من مدينة سالونيك في شمال اليونان، خلال الهولوكوست، المسلسل من انتاج جيورجوس جيكابيباس، المسلسل مستوحى من كتاب بياتريس ساياس ماجريزو الذي اعتمد قصة العائلة.

سيتم عرض المسلسل كنصب تذكاري ليهود سالونيك، الذين أبيدوا على أيد النازية، وقد تم تدنيسهم مرتين في العاصمة اليونانية الشمالية في يناير /كانون الثاني الجاري، وفقًا لمجلس الجاليات اليهودية في البلاد. (KIS).

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في اليوناني حاليًا 5000 شخص فقط. وتشير تقديرات أخرى إلى وجود 6000 يهودي في البلاد، قُتل حوالي 60.000 يهودي يوناني في الهولوكوست، حوالي 83 في المئة من مجتمع ما قبل الحرب العالمية الثانية.

لقد تم نسيان تاريخ هذه الجالية اليهودية التي كانت مزدهرة ذات يوم. لكن في السنوات الأخيرة، أعادت اليونان ربط الاتصال بماضيها اليهودي المنسي منذ زمن طويل، حيث سيتم بناء متحف يهودي كبير في ثيسالونيكي، المشروع ممول جزئياً من ألمانيا، وكانت في سالونيك (ثيسالونيك(، التي أُطلق عليها ذات مرة اسم "أورشليم البلقان"، جالية يهودية كبيرة قبل الحرب، تتكون إلى حد كبير من أحفاد اليهود الذين طُردوا من إسبانيا عام 1492.