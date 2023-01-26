الخارجية الأمريكية تدعو لوقف العنف في الضفة الغربية وزيارة مترقبة لبلينكن الاسبوع الوشيك

سيعقد بلينكن أول محادثات مباشرة له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة على رأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل

دعت وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى وقف أعمال العنف في الضفة الغربية بعد اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين أسفرت عن مقتل 10 منهم، اليوم الخميس. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن يصل فيه أنطوني بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر الأسبوع الوشيك.

وسيعقد بلينكن أول محادثات مباشرة له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة على رأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وسيتلقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته التي تستمر الأحد والإثنين والثلاثاء و"سيشدد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء"، على ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

وسيتوجه بلينكن الأحد الوشيك إلى مصر، التي تلعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتمكنت من الحفاظ على علاقات ودية مع إدارة الرئيس جو بايدن رغم تعهده اتخاذ مواقف أكثر تشددا بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، وسيناقش بلينكن قضايا إقليمية من بينها ليبيا والسودان وسيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وزارة الخارجية.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب زيارة لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، ركزت في معظمها على إيران، التي لا تزال مصدر أكبر قلق بالنسبة لنتنياهو.

وبحسب ما أوردته قناة تلفزيونية مصرية، اليوم الخميس، فإن السلطة الفلسطينية ستبلغ إسرائيل بإنهاء التنسيق الأمني ​​معها بشكل كامل، واعتبرت السلطة الفلسطينية ومنظمتا حماس والجهادأن ما وقع اليوم الخميس في جنين "مجزرة" ودعوا المجتمع الدولي إلى تدخل. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستنظم مسيرة احتجاجية ظهر اليوم الخميس.

وفي السياق قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في جنين صعب للغاية، مضيفة أن الهلال الأحمر أعلم الوزارة بوجود عدد كبير من المصابين في الميدان، يصعب الوصول إليهم. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب تعقيبا على ما يجري في جنين منذ ساعات الصباح: "هذه العملية الأوسع التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ندعو إلى تدخل دولي".

ومن جهة أخرى أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تقييما هاتفيا للوضع الأمني ​​بعد مقتل 9 فلسطينين في جنين، في محادثة مع وزير الأمن يوآف غالانت، وزير الخارجية إيلي كوهين، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، رئيس الأركان هارزي هاليفي، رئيس الشاباك رونان بار ومنسق العمليات في الضفة الغربية العقيد غسان عليان ورئيس الشرطة العسكرية وقائد الشرطة العسكرية في القدس دورون تورyمان.