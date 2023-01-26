السلطة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

نبيل أبو ردينة "سيتم رفع مجزرة جنين الى المحكمة الجنائية الدولية، فيما سيستمر انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية".

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة مساء يوم الخميس، أنّ "التنسيق الأمني مع حكومة اسرائيل لم يعد قائماً اعتباراً من الآن رداً على عملية الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين"، وقال إنّ "الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى للاجتماع والاتفاق على رؤية وطنية شاملة للتصدي"، وأوضح، أنه "سيتم رفع مجزرة جنين الى المحكمة الجنائية الدولية، فيما سيستمر انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية".

وقتل في العملية الاسرائيلية 10 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وأصيب 20 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها. واقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

ودعت وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى وقف أعمال العنف في الضفة الغربية بعد اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن يصل فيه أنطوني بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر الأسبوع الوشيك.

IDF Spokesperson's Unit جنين

و أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، ودعت مصر إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقةإ

واعلنت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية انها لم تتلق حتى الآن إخطارا من السلطة الفلسطينية بشأن إنهاء التنسيق الأمني ​​بين الجيش الإسرائيلي والآليات الفلسطينية ، ويقدر أن هذه الخطوة في هذه المرحلة هي بالأساس خطوة إعلامية وليست خطوة عملية.