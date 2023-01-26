بلينكن سيناقش الثورة القضائية خلال زيارته لإسرائيل: "يريد سماع آراء من خارج الحكومة"

من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الذي سيصل إلى إسرائيل، خطة الحكومة فيما يتعلق بالنظام القضائي

قالت باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط مساء اليوم (الخميس) في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الذي سيصل إلى إسرائيل، خطة الحكومة فيما يتعلق بالنظام القضائي.

وقالت: "أثار هذا الموضوع نقاشًا حيويًا في المجتمع الإسرائيلي وهذا مؤشر على وجود ديمقراطية نشطة. ويود بلينكن أن يسمع من داخل الحكومة الإسرائيلية ومن خارجها ما يفكرون به حول هذا البرنامج".

يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل يوم الإثنين ليبدأ زيارته لمصر ومنها يتوجه إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بلينكين لإسرائيل منذ تشكيل الحكومة الجديدة. يعتزم مواصلة المحادثة التي بدأها مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمخاوف إدارة بايدن بشأن خطة إضعاف المحكمة العليا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار على دراية بالموضوع.

تم استبدال قلق الحكومة الأمريكية بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن القضية الفلسطينية في الأسبوعين الماضيين بقلق متزايد بشأن تحركات الحكومة ضد نظام القضاء. في الأيام الأخيرة، تصاعدت الانتقادات حول هذه القضية من رؤساء المنظمات اليهودية والمشرعين الديمقراطيين، بما في ذلك بعض أكبر مؤيدي إسرائيل في الكونجرس.

في محادثات خاصة مع موقع واينت الاسرائيلي، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونائبته ويندي شيرمان القضية في اجتماعهما في واشنطن مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالفعل قبل أسبوعين. وأكد بلينكين وشيرمان لديرمر أنهما قلقان بشأن تفاصيل خطة نتنياهو بشأن نظام العدالة وطلبا توضيحا، بحسب مصادر مطلعة على مضمون الاجتماع.