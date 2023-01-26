الرئيس الإسرائيلي من مقر الناتو: "التهديد الإيراني يتحدى النظام العالمي"

حماس تهدد وتقتل وتسعى بكل الوسائل لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. وتم اعتقال خلية إرهابية تابعة لحركتي حماس والجهاد كانت على وشك تنفيذ هجوم في إسرائيل

حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، من التهديد الإيراني في خطاب ألقاه في مقر الناتو في بروكسل،و قال للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "أنا سعيد جدًا برؤية تعزيز العلاقات بين إسرائيل وحلف الناتو"وأشار إلى أن"الناتو وإسرائيل حليفان ويشتركان في القيم الأساسية للديمقراطية، نحن نتشارك نفس العزم على الدفاع عن هذه القيم وردع من يهددها"معربا عن "التهديدات للدولة اليهودية وللعالم".

كما سلط هرتسوغ الضوء على المخاطر التي تهدد الدولة اليهودية من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى حماس، التي تعد "أحد وكلاء إيران الرئيسيين"وتابع"حماس تهدد وتقتل وتسعى بكل الوسائل لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. وتم اعتقال خلية إرهابية تابعة لحركتي حماس والجهاد كانت على وشك تنفيذ هجوم في إسرائيل يوم الخميس وسنواصل العمل على منع الإرهاب أينما كان، دون تسوية"

وأكد هرتسوغ على أنه "من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة، من خلال إجراءات ملموسة مثل تعيين ضابط ارتباط إسرائيلي في (القيادة البحرية المتحالفة)، و التدريب والمشاريع المشتركة التي تقربنا وتسمح لنا بالعمل بشكل أكثر فاعلية"

وأفاد هرتسوغ "التهديدات ليست ثابتة في الواقع. بخلاف الحرب التقليدية، نواجه أيضًا مجموعة واسعة من التغييرات والتحديات الناشئة، بدءًا من الفضاء والأمن السيبراني إلى المناخ، والطائرات المسلحة بدون طيار، ومرونة الطاقة وغيرها الكثير. في جميع هذه المجالات، يعتبر تعميق الشراكة بين إسرائيل والناتو ميزة قيمة. إن تعاوننا يعزز أمن مواطني الدول الأعضاء في الناتو وإسرائيل والدول المتشابهة في التفكير والمحبة للسلام في العالم ".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى الصراع في أوكرانيا على أنه "حرب مروعة" "تستمر في التسبب في معاناة إنسانية لا داعي لها وتهدد رفاهية وازدهار الملايين من الناس".واضاف أن "اسرائيل كانت شريكا في جهود الاغاثة في كييف وقلوبنا تواصل مسيرتها للشعب الاوكراني وهم يدافعون عن منازلهم وبلدهم"وقال"لكن الأزمة تتجاوز حدود أوكرانيا. مع التهديد الإيراني الآن على أعتاب أوروبا، أصبح النظام الدولي موضع تساؤل أيضًا. النظام الإيراني المتطرف يقوم بإعدام المواطنين الأبرياء في الداخل ، ويشن الهجمات ويقوض الاستقرار في الشرق الأوسط وينشر الأسلحة والموت والإرهاب في أوروبا، وخاصة في أوكرانيا، وفي جميع أنحاء العالم ، وتواصل سعيها الحربي لامتلاك أسلحة نووية للسيطرة الإقليمية والعالمية ".