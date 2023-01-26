القائد السابق للقوات البحرية الإسرائيلية: على إسرائيل مهاجمة إيران "عاجلاً وليس آجلاً"

قائد القوات البحرية الإسرائيلية المتقاعد:"إيران على عتبةالحصول على سلاح نووي وسيتعين على إسرائيل مهاجمة منشآتها النووية "في العام المقبل لإحباط ذلك"

قال قائد القوات البحرية الإسرائيلية المتقاعد إلعازر ماروم في تصريح لـ i24NEWS اليوم الخميس، إن "إيران على عتبةالحصول على سلاح نووي وسيتعين على إسرائيل مهاجمة منشآتها النووية "في العام المقبل لإحباط ذلك" وتابع "حسب فهمي، أعتقد أن على إسرائيل أن تهاجم، لأن الوضع الآن هو أن إيران بلد عتبة - 100 في المئة".

وعندما سأله الصحافي يوآف ليمور، عن متى يجب أن تهاجم إسرائيل؟ حاليا؟ لأن إيران تتوقف عن الذهاب إلى 90 في المئة من التخصيب من أجل منع الدول الأخرى من مهاجمتها" قال إلعازر"نحن نعلم أجزاء من المخابرات في إيران ... لقد قطعوا الكاميرات ولا يزالون يقومون بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية جدًا وإلى جانب ذلك، ليس لدينا فهم واضح لما يجري مع مجموعة أسلحتهم" وتابع لأعازر "عندما يقترب هذان الشخصان من بعضهما البعض ، ستكون لحظة القفز من العتبة إلى امتلاك الأسلحة النووية قصيرة جدًا جدًا ... وبالتالي أعتقد أن وقت الهجوم ... الوقت يمر وعلينا القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً ، هذا يعني عاجلاً في العام المقبل ".واضاف "علينا ايقاف هذا البرنامج عاجلا لان عاجلا افضل من اجلا".

وفي السياق قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لأعضاء البرلمان الأوروبي: "قد أعود إلى طهران في فبراير لإجراء حوار سياسي ، أو إعادة إقامة مثل هذا الحوار ، مع إيران". تأتي هذه الرحلة في وقت مشؤوم للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ، بهدف استعادة الاتفاقية المبرمة في عام 2015 للحد من أنشطة إيران النووية ، مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقال الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة لمقر الناتو في بروكسل "التهديد الإيراني الآن على أعتاب أوروبا"وحث هرتسوغ ، الخميس ، حلف الناتو العسكري على تشديد مقاربته لإيران، حيث تزود طهران روسيا بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا. وقال هرتزوغ خلال زيارة لمقر الناتو في بروكسل "الأزمة هناك تتجاوز حدود أوكرانيا ، مع التهديد الإيراني الآن على أعتاب أوروبا". وقال "وهم المسافة لم يعد قائما. على الناتو اتخاذ أقوى موقف ممكن ضد النظام الإيراني ، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والقانونية والسياسية والردع العسكري الموثوق به".