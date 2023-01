الإمارات والصين وفرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن غدا الجمعة بشأن أحداث جنين

دعت بعثة الامارات لدى الأمم المتحدة وفرنسا والصين إلى اجتماع "عاجل مغلق" لمجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، لبحث التطورات التي وقعت مخيم جنين في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية، خلال غارة إسرائيلية لمكافحة الإرهاب.

