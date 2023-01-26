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الإمارات والصين وفرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن غدا الجمعة بشأن أحداث جنين

i24NEWS

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أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستمعون خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة.
Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستمعون خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة.

طلبت الإمارات الاستماع إلى آخر التطورات بين إسرائيل والفلسطينيين من الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

دعت بعثة الامارات لدى الأمم المتحدة وفرنسا والصين إلى اجتماع "عاجل مغلق" لمجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، لبحث التطورات التي وقعت مخيم جنين في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية، خلال غارة إسرائيلية لمكافحة الإرهاب.

https://twitter.com/i/web/status/1618685312263393281

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وطلبت الإمارات الاستماع إلى آخر التطورات بين إسرائيل والفلسطينيين من الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتابعت البعثة في تغريدتها على حسابها الرسمي على تويتر: "كما طلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد".

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ومن جهتهتا قالت إسرائيل إنها نفذت عملية مكافحة الإرهاب لمنع هجوم وشيك واسع النطاق على المدنيين الإسرائيليين. خلال المداهمة، دخل مسلحون من حركة الجهاد في اشتباكات بالأسلحة النارية مع القوات الإسرائيلية، اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص ،غالبيتهم من أعضاء حركة الجهاد. 

وكانت مصر وتركيا والسعودية وعمان والكويت من بين الدول التي أدانت العملية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، في ما أعلنت السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن العنف قبل زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين الأسبوع المقبل.

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وفي السياق قال وسطاء من الأمم المتحدة ودول عربية إنهم يجرون محادثات مع فصائل إسرائيلية وفلسطينية على أمل تجنب التصعيد بعد الاشتباك في جنين ، إحدى مناطق شمال الضفة الغربية حيث اشتدت العمليات الإسرائيلية خلال العام المنصرم.

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