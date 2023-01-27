غارة إسرائيلية جديدة تستهدف معسكرا لحماس بعد إطلاق صواريخ من غزة

هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة

في منتصف الليلة الماضية، سُمعت صفارات إنذار في جنوب مدينة "اشكلون"، في بيزكيم وكيبوتس كرميا، وهذا إثر إطلاق صاروخين من قطاع غزة تم اعتراضهم من قبل القبة الحديدية.

وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بما في ذلك موقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وقاعدة عسكرية تابعة لحماس وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "أحد المراكز الهامة لنشاط المنظمة". وأعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس أنها أطلقت صواريخ أرض - جو وصواريخ مضادة للطائرات خلال هجوم القوات الجوية.

بعد دقائق من الهجوم الأول ، حوالي الساعة 3:30 ليلاً، دقت أجهزة الإنذار في عدة مستوطنات في منطقة غلاف غزة. واعترضت القبة الحديدية أحد الصواريخ الثلاثة وسقط آخر في منطقة مفتوحة وانفجر ثالث في قطاع غزة.

وقال وزير الامن الإسرائيلي يوآف غالانت إن "التنظيمات في قطاع غزة تعرضت الليلة لضربة من نيران الجيش الإسرائيلي في سلسلة من الهجمات". لقد أصدرت تعليماتي لجهاز الأمن بالاستعداد للعمل بمجموعة متنوعة من الإجراءات الهجومية والأهداف عالية الجودة، في حال كان من الضروري الاستمرار في العمل - حتى يتم استعادة السلام لمواطني إسرائيل".

MAHMUD HAMS / AFP القيادي في حماس يحيى السنوار

وصرح الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بجهود حماس في تقوية وتسليح نفسها، وأن الجيش الإسرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة، لذلك "هو الذي سيدفع ثمن الانتهاكات الامنية ضد دولة اسرائيل ".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة للطيران الحربي الاسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية. كما أطلقت الحركة رشقات صاروخية على اشكلون وبلدات في "غلاف غزة".

وفي وقت سابق، أطلقت حماس، عددا من الصواريخ صوب مستوطنات وبلدات إسرائيلية جنوبي اسرائيل؛ ردًّا على احداث جنين التي أسفرت عن سقوط 10 قتلى.