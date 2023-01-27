ومن المنتظر أن يلتقي بنظرائه في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقادة في الجانبين

وصل رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بيل بيرنز أمس (الخميس) في زيارة لإسرائيل. ومن المنتظر أن يلتقي بنظرائه في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقادة في الجانبين، بحسب مصدرين أمريكيين علقوا على الموضوع، بحسب تقرير نشره موقع "والا" الاسرائيلي.

ووفقًا للتقرير أيضًا، ستركّز الزيارة على الملف النووي الإيراني والتعاون العسكري بين إيران وروسيا والأنشطة الإيرانية في المنطقة. ومن المرجح أن تؤثر الأحداث في الحقل على محتوياته. كما ذكرنا، فإن زيارة بيرنز كانت مخططة مسبقا، لكنها ستحدث في اعقاب التصعيد الخطير بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عدة أشهر.

وكانت زيارة بيرنز لإسرائيل جزء من جولة واسعة في الشرق الأوسط، اذ زار القاهرة الاثنين، والتقى بالرئيس السيسي وبحث معه الأوضاع في المنطقة والتعاون الاستخباراتي بين البلدين، بحسب بيان لمكتب الرئيس المصري.

وتلعب وكالة المخابرات المركزية دورًا مركزيًا في دعم التنسيق الأمني ​​والاستخباراتي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، جنبًا إلى جنب مع المنسق الأمني ​​الأمريكي الجنرال مايك فنزل.