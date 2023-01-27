استطلاع: 36 في المئة من الإسرائيليين يتجنبون السفر إلى الخارج خوفا من معاداة السامية

أعرب 49 في المئة من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يمتنعون عن ارتداء الرموز اليهودية أو الكشف عن جنسيتهم ودينهم عندما يكونون في الخارج.

أظهر استطلاع أجراه قسم معاداة السامية في المنظمة الصهيونية العالمية، صدر، اليوم الجمعة ، أن 36 في المئة من الإسرائيليين يتجنبون السفر إلى الخارج خوفا من معاداة السامية. في ما أعرب 49 في المئة من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يمتنعون عن ارتداء الرموز اليهودية أو الكشف عن جنسيتهم ودينهم عندما يكونون في الخارج.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 27 في المئة من الإسرائيليين يقولون إن لديهم تجارب معادية للسامية خلال رحلاتهم إلى الخارج، وقالوا بأن تركيا وفرنسا وألمانيا هي الدول التي يخشى الإسرائيليون أكثر من غيرها، بل ويميل الكثيرون إلى تجنب هذه الوجهات.

ويعتقد 62 في المئة من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أن حركات المقاطعة ضد الدولة اليهودية مثل BDS (مقاطعة سحب الاستثمارات) يمكن أن يكون لها تأثير على حياتهم. يزعم 53 في المئة أنهم شهدوا تعابير معاداة السامية على الإنترنت ، تنقلها الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير. أفاد واحد من كل عشرة إسرائيليين أخيرًا أنه اختبر الأمر شخصيًا.

وفي السياق قال رئيس قسم مكافحة معاداة السامية والصمود المجتمعي في المنظمة الصهيونية العالمية راهيلي بيرتزريكس: "معاداة السامية موجودة في كل مكان وتؤثر علينا نحن الذين نعيش في إسرائيل أيضًا"وتابع"يجب ألا نقبل هذه الظاهرة كشيء لا مفر منه. يجب أن نعمل على القضاء عليها ، والسماح للإسرائيليين واليهود بالتنقل والعيش في أي مكان بأمان".

وكانت المنظمة الصهيونية العالمية (WZO)، قد اصدرت، الثلاثاء المنصرم، تقريرًا عن معاداة السامية في عام 2022، أشارت فيه إلى تراجع الأحداث المعادية للسامية لأول مرة منذ عقد وتصاعدها وسائل التواصل الاجتماعي، وحثت على بذل جهد جماعي لمحاربتها، وأظهرت أن الزيادة في عدد الحوادث معاداة السامية قد تم كبحها بعد زيادة في العقد المنصرم، لكن الوضع لا يزال ينذر بالخطر.