الضفة الغربية: اشتباكات بين فلسطينيين وجنود من الجيش الإسرائيلي

جون كيربي"نحن بالتأكيد قلقون للغاية من تصاعد دائرة العنف في الضفة الغربية وكذلك من الصواريخ التي يبدو أنها أطلقت من غزة" وحث على "وقف التصعيد".

اندلعت اشتباكات عديدة ظهر اليوم الجمعة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بالقرب من نابلس بالضفة الغربية. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "54 شخصًا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات"لكن الهدوء ساد في العاصمة الإسرائيلية المتنازع عليها وفي قطاع غزة.

وأدت مداهمة، أمس الخميس، في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية إلى معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، بعدها أطلق مسلحو غزة صواريخ على الجنوب الإسرائيلي في ما ردت هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بما في ذلك موقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وقاعدة عسكرية تابعة لحماس وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "أحد المراكز الهامة لنشاط المنظمة". وأعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس أنها أطلقت صواريخ أرض - جو وصواريخ مضادة للطائرات خلال هجوم القوات الجوية.

يشكل التصعيد تحديًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل رحلته إلى المنطقة، الأحد الوشيك، والتي من المتوقع أن يناقش خلالها الأسباب الكامنة وراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يتفاقم (مثل اليمين الإسرائيلي الجديد. الحكومة والسلطة الفلسطينية توقفان التنسيق الأمني مع الدولة اليهودية(

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي"نحن بالتأكيد قلقون للغاية من تصاعد دائرة العنف في الضفة الغربية وكذلك من الصواريخ التي يبدو أنها أطلقت من غزة" وحث على "وقف التصعيد".

في غضون ذلك ، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تعليمات لجيشه بالاستعداد لضربات جديدة من القطاع الفلسطيني إلى الجنوب "إذا لزم الأمر" - على ما يبدو ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يهدأ العنف ، وفقًا لأسوشيتد برس.