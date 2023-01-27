وزير الخارجية المغربية يزور العراق غدا السبت ويعيد افتتاح سفارة بلاده لدى بغداد

سبق للعراق أن دعا المغرب في يناير/كانون الثاني من عام 2021 إلى إعادة فتح سفارته في بغداد وتسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب..

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيزور العراق، غدا السبت، وسيتم خلال هذه الزيارة إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبق للعراق أن دعا المغرب في يناير/كانون الثاني من عام 2021 إلى إعادة فتح سفارته في بغداد وتسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب..

وقال المسؤول العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية "غدا يستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وستشهد الزيارة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية".

ويأتي إعلان إعادة فتح السفارة المغربية بعد مرور 6 سنوات على قرار المغرب إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، في فبراير/ شباط 2016، بسبب تدهور الوضع الأمني، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلث مساحة العراق عام 2014.

وطيلة السنوات الماضية، لم تفلح محاولات الرباط وبغداد في إعادة فتح السفارة المغربية، في حين كان لافتاً تأكيد وزيرا خارجية المغرب والعراق، في 16 مايو/ أيار المنصرم، "على أهمية عودة العلاقات العراقية-المغربية إلى عهدها، وتطويرها على سائر الصعد".

ودعا الجانبان، في بيان صدر عقب لقاء جمعهما على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بمراكش المغربية، إلى "تفعيل عمل اللجنة العراقية-المغربية المشتركة وعقد اجتماعاتها في بغداد".كما اتفق الوزيران، بحسب البيان، على "توقيع اتفاقية المشاورات السياسية بين البلدين، وسيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لبوريطة إلى بغداد، وتفعيل التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف، وبما يخدم مصالحهما المشتركة".

وكان المغرب قد أعلن في شهر فبراير/شباط من عام 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، بعد تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من العراق.