تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين: الأمم المتحدة تدعو لإنهاء"دوامة العنف"والبيت الأبيض"قلق للغاية"

جون:"نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة، ونحن ندرك بالتأكيد التحديات التي تصادفها اسرائيل يوميا على الصعيد الأمني"

دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إلى إنهاء "دوامة العنف" في الضفة الغربية، في ما أعلن البيت الأبيض أنه "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، إثر غارات جوية شنتها إسرائيل على غزة ردا على صواريخ أطلقت من القطاع انتقاماً لمقتل تسعة فلسطينيين في جنين.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر "إنّنا نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحادّ في عدد القتلى الفلسطينيين خلال العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة"، مشددّاً على أنّ "دوامة العنف هذه التي لا نهاية لها يجب أن تنتهي. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات".

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إنّ الولايات المتّحدة "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة".واضاف كيربي "نحن ندرك بالتأكيد التحديات التي تصادفها اسرائيل يوميا على الصعيد الأمني".

وقال كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 10 فلسطينيين ، من بينهم إرهابيون ، قتلوا في عملية لمكافحة الإرهاب لقوات الدفاع الإسرائيلية وتأسف بشدة لسقوط ضحايا مدنيين.

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاحد الى مصر ثم الى اسرائيل والضفة الغربية على خلفية تجدد العنف في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن لإسرائيل بعد اسبوع من زيارة مماثلة قام بها مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جيك ساليفان الذي اكد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم الولايات المتحدة.