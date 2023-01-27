إسرائيل: هجوم إطلاق نار في القدس يخلف سبعة قتلى وتحييد المنفذ

أصيب 10 أشخاص نتيجة إطلاق النار، بينهم: ثمانية قتلى، وتم إجلاء 3 جرحى إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف، بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا في حالة

أسفر هجوم إطلاق نار، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص في القدس في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة و يحاول المنقذون إنعاش شخص، و تحييد المنفذ.

No credit السلاح المستخدم في هجوم مشتبه به في حي نيفي يعقوب في القدس الشرقية ، 27 يناير ، 2023.

وفي السياق قال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء: "مستجدات عملية إطلاق النار في منطقة النبي يعقوب بالقدس، في هذه المرحلة من الهجوم أصيب 8 أشخاص نتيجة إطلاق النار، بينهم: 5 قتلى، وتم إجلاء 3 جرحى إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف، بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا في حالة حرجة، وشاب يبلغ من العمر 20 عامًا في حالة خطيرة وصبي يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا في حالة متوسطة إلى شديدة".

Porte-parole de la police السيارة التي استعملها منفذ عملية القدس

وبحسب المصادر الأولية للحادث وصل منفذ إطلاق النار في سيارة ودخل حيًا للحرديم، وتتوقف السيارة بالقرب من كنيس يهود، وبعدها نزل منها شخص يحمل سلاح آلي، ودخل الكنيس وأطلق النار عدة دقائق، وخلال الهجوم، هرب المساعد الذي كان يقود المنفذ في السيارة التي نزل منها، ويجري البحث عن مساعدين محتملين له.

ومن جهته قال المراسل العسكري لـ "يديعوت": هذا ما قلناه بالأمس .. هذا ما تخشاه المؤسسة العسكرية .. عملية في قلب إسرائيل وليس صواريخ قطاع غزة"