LIVEBLOG: هجوم إطلاق نار في القدس: ارتفاع عدد الضحايا إلى سبعة قتلى
افادت الشرطة الإسرائيلية والمسعفون، مساء الجمعة، ان سبعة اشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار واصيب خمسة اخرون في عملية عدائية في حي النبي يعقوب
افادت الشرطة الإسرائيلية والمسعفون، مساء الجمعة، ان سبعة اشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار واصيب خمسة اخرون في عملية عدائية في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية.
وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي :"الحديث يدور عن عملية خطيرة ومعقدة أسفرت عن إصابات عديدة. نحن نجري حاليا عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود منفذين آخرين يتجولون بحرية. وتمت تصفية المخرب من قبل شرطي ومتطوع في شرطة إسرائيل، لقد منعوا عملية أكبر وقاموا بتحييد المنفذ".
أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما أمنيا خاصا في أعقاب العملية في مدينة القدس بمشاركة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، المدير العام لوزارة الأمن الجديد ايال زمير ومسؤولين آخرين، وقال في بيان :"أمرت جهاز الأمن أن يكون على أهبة الاستعداد مع كافة الوسائل المطلوبة لامكانيات تطورات أخرى في الميدان، والمساعدة قدر الإمكان لشرطة إسرائيل وقواتها ومضاعفة وسائل الحماية للبلدات والمفترقات في الضفة والقدس".
اثنان من القتلى في عملية إطلاق نار في القدس هم أب وابنه البالغ من العمر 15 عامًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمانين نتنياهو يصل إلى مكان عملية إطلاق نار في القدس
وقبل تنفيذ إطلاق النار في الكنيس قتل المنفذ سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا وراكب دراجة نارية، ومن هناك واصل طريقه إلى الكنيس في منطقة النبي يعقوب حيث قتل 5 مصلين آخرين.
أدانت الخارجية الأمريكية بشدة عملية إطلاق النار الدامية في مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية أمام صحافيين إن مسؤوليين أمريكيين رسميين على تواصل مع نظرائهم الإسرائيلين، وإنه لا يتوقع أي تغيير بالنسبة لزيارة وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن الأسبوع القادم وقال إنه "أمر مروع، أفكارنا وصلواتنا وتعازيا مع ضحايا عمل العنف الحقير هذا. التزامنا بأمن إسرائيل لا يزال قويا مثل الحديد".
تم التعرف على منفذ عملية القدس وهو يبلغ من العمر 21 عاما من سكان القدس الشرقية. لم يكن معروفًا لأجهزة الأمن الإسرائيلية
مفوض الشرطة يعقوب شبتاي من مكان العملية: منفذ العملية هو "ذئب منفرد" وليس معه أحد
شوهد فلسطينيون في رام الله عاصمة الضفة الغربية ومدينة نابلس وحي شعفاط بالقدس الشرقية يحتفلون بعد هجوم إطلاق نار في القدس
ووفقا لتقارير إسرائيلية فإن منفذ العملية في القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين هو فادي عياش من مخيم شعفاط، وينتمي الى "كتائب شهداء الأقصى".
يديعوت أحرنوت: "منفذ عملية القدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى"
وذكر البيان الصادر عن الشرطة إنه "مساء اليوم في تمام الساعة 20:15، وصل المخرب الى موقع يستخدم ككنيس في حي نافي يعكوف في القدس، ونفذ إطلاق نار تجاه عدة أشخاص في المكان.ووصلت قوة شرطة بسرعة الى المكان وأطلقت النيران تجاهه وتم تحييده في المكان. ونتيجة لذلك كان هناك عدد من القتلى والمصابين".وأضاف :"قوات شرطة كبيرة تواجدت في المكان، ويجري قائد شرطة القدس حاليا تقييما في موقع العملية".
في أعقاب الهجوم الخطير في القدس، يتلقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقارير عملياتية منتظمة من قوات الأمن ومن المتوقع أن يجري قريباً تقييماً خاصاً للوضع مع رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين أمنيين آخرين. الوزير غالانت في طريقه إلى إسرائيل بعد مشاركته باحتفال خاص لحفيده
وصول وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إلى مكان وقوع عملية إطلاق نار