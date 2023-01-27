LIVEBLOG: هجوم إطلاق نار في القدس: ارتفاع عدد الضحايا إلى سبعة قتلى

افادت الشرطة الإسرائيلية والمسعفون، مساء الجمعة، ان سبعة اشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار واصيب خمسة اخرون في عملية عدائية في حي النبي يعقوب

افادت الشرطة الإسرائيلية والمسعفون، مساء الجمعة، ان سبعة اشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار واصيب خمسة اخرون في عملية عدائية في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية.

وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي :"الحديث يدور عن عملية خطيرة ومعقدة أسفرت عن إصابات عديدة. نحن نجري حاليا عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود منفذين آخرين يتجولون بحرية. وتمت تصفية المخرب من قبل شرطي ومتطوع في شرطة إسرائيل، لقد منعوا عملية أكبر وقاموا بتحييد المنفذ".