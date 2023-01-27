بعد العملية الدامية في القدس: رئيس الحكومة الإسرائيلي يجري تقييما أمنيا خاصا

في أعقاب العملية الدامية في مدينة القدس التي وقعت في كنيس في حي نافيه يعقوب في مدينة القدس، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا

في أعقاب العملية الدامية في مدينة القدس التي وقعت في كنيس في حي نافيه يعقوب في مدينة القدس، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا خاصا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يوضح أن الوزير يتلقى المعلومات والتقارير العملياتية بصورة متواصلة من قوات الأمن، ومن المتوقع أن يجري قريبا تقييما أمنيا خاصا مع رئيس هيئة الأركان، رئيس الشاباك وقوات الأمن الأخرى، الوزير غالانت بطريق عودته من الولايات المتحدة بعد مشاركته هناك لحفل لحفيده.

مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي صرح بعد العملية إن "الحديث يدور عن عملية خطيرة ومعقدة تشمل عدد من الاصابات والقتلى، نحن نجري عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود متورطين آخرين يتجولون بحرية، وتم تحييد المخرب من قبل شرطي ومتطوع، منعوا عملية كبيرة وقاموا بتحييده".