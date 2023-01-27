الولايات المتحدة تعتقل ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال الصحافية المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد

قال وزير العدل الأميركي إن "اثنين من الموقوفين هما عنصران في جماعة للجريمة المنظمة تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران.

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة تدعمها طهران لاغتيال الصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتّحدة، مشيرا إلى أن اثنين من الموقوفين هما عنصران في جماعة للجريمة المنظمة تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران.

ويأتي الإعلان عن اعتقال الأشخاص الثلاثة وتوجيه تهم الشروع في القتل إليهم بعد ستة أشهر على اعتقال أحدهم ويدعى خالد مهدييف أمام منزل علي نجاد في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية من طراز "ايه كي 47". واشتهرت مسيج علي نجاد بانتقادها للسلطات الإيرانية، ولا سيما مطلبه بأن ترتدي المرأة الحجاب.

وقال غارلاند إن مهدييف كان مكلّفا العملية من جانب اثنين من قادة العصابة الإجرامية هما رأفت أميروف وبولاد عمروف.وأوضح غارلاند أن "هذه التهم أفضى إليها تحقيق جار في جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لاغتيال صحافية وكاتبة وناشطة حقوقية أميركية من أصل إيراني على الأراضي الأميركية".

ولم يشر غارلاند إلى علي نجاد بالاسم، لكنّه أوضح أنها المعنية بالأمر، وقد أشار إلى محاولة عناصر إيرانيين في العام 2021 خطف الناشطة البالغة 45 عاما وإعادتها إلى إيران وأكد أن "الحكومة الإيرانية تواصل مذّاك استهداف الضحية".وقال غارلاند إن "عمروف بعدما تلقى التوجيهات من أميروف أرسل إلى مهدييف صورا للضحية ومنزلها وعنوانها".

ولم يشر غارلاند إلى وجود رابط بين عمروف وحكومة إيران مؤكدا أن القضية لا تزال قيد التحقيق، لكنّه شدد على أن الولايات المتحدة "لا تتهاون مع محاولات حكومة أجنبية إسكات أميركيين أو إلحاق الأذى بهم".

وأوقف أميروف البالغ 43 عاما، أمس الخميس، في الولايات المتحدة ومن المقرر أن يمثل الجمعة أمام قاض فدرالي، فيما اعتُقل عمروف البالغ 38 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي في جمهورية تشيكيا وهو موقوف حاليا في الولايات المتحدة.

وتصف اللائحة الاتهامية أميروف بأنه قيادي للعصابة الإجرامية يقيم في إيران، وتشير إلى أنه وعمروف أرسلا مبلغا قدره 30 ألف دولار لمهدييف لشراء سلاح وتنفيذ العملية.