رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يدين "عملية القدس"

منصور:أدين وأرفض كل عملية يقتل بها مواطنين أبرياء، أنا مقتنع أن مثل هذه الأعمال وأخرى تشبها تبعد الامكانية لايجاد خل للصراع وتحقيق رؤية السلام، الأمن المتبادل

أدان رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، مساء اليوم الجمعة، عملية إطلاق النار الدامية في حي النبي يعقوب في مدينة القدس والتي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين لدى خروجهم من الصلاة من كنيس يهودي في الحي.

وقال منصور عباس إنني "أدين وأرفض كل عملية يقتل بها مواطنين أبرياء، أنا مقتنع أن مثل هذه الأعمال وأخرى تشبها تبعد الامكانية لايجاد خل للصراع وتحقيق رؤية السلام، الأمن المتبادل والشراكة والتسامح في الأرض المقدسة".

AP Photo/Mahmoud Illean تم تغطية ضحايا هجوم إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في القدس ، الجمعة ، 27 يناير ، 2023.

وأضاف عباس :"إنني أطالب الجميع الى ممارسة ضبط النفس، والتعاون لايجاد طريق لتهدئة الوضع من أجل إنقاذ أرواح كثيرين".

وقتل سبعة إسرائيليين مساء اليوم في هجوم إطلاق نار لدى خروجهم من الصلاة في حي نفيه يعقوب في مدينة القدس.واعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء أن الضحايا السبعة في هجوم إطلاق النار في نفيه يعكوف بالقدس هم ثلاثة رجال بجيل 30، 50 و60، وامرأتين بجيل 60 و70، وشابين بجيل 20 و25، اضافة الى القتلى هناك ثلاثة اصابات بينها اصابة خطيرة لشاب بجيل 24 واصابة متوسطة لفتى بجيل 15 يتلقون العلاج في مستشفى هداسا، في حين أنه اصابة خطيرة لشاب وسيدة بحالة متوسطة يتلقون العلاج في مستشفى تشعاريه تسيدك.

AP Photo/Mahmoud Illean تم تغطية ضحايا هجوم إطلاق نار على الأرض بالقرب من كنيس يهودي في القدس ، الجمعة ، 27 يناير ، 2023

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي لدى وصولة الى موقع العملية إن المهاجم أطلق النار من مسافة قصيرة كل من وقف أمامه وقال :"نحن أمام أحد العمليات الخطيرة في السنوات الأخيرة، المخرب بدأ إطلاق النار من مسافة قصيرة كل من وقف بطريقه" واضاف :"ايضا من جاء لرؤية ما حدث تم اطلاق النار نحوه، وصلت قواتنا الى الموقع بعد خمس دقائق من استدعائها"، كما وصل الى الموقع ايضا كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.