تركيا والإمارات تدينان عملية إطلاق النار الدامية بالقرب من كنيس في مدينة القدس

دولة الإمارات تستنكر وتدين في بيان العملية في مدينة القدس وتعرب عن خالص تعازيها للحكومة الاسرائيلية

اعلنت دولة الإمارات العربية مساء اليوم عن إدانتها هجوم إطلاق النار الدامي بالقرب من الكنيس في حي نفيه يعقوب في مدينة القدس، والذي ادى الى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الخارجية الاماراتية :"عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما أدانت تركيا العملية وافادت وزارة الخارجية في بيان "ندين العملية في الكنيس في القدس مساء الـ27 من كانون ثاني والتي راح ضحيتها الكثيرون" وأضاف :"نحن قلقون من أن العمليات التي تزايدت مؤخرا في المنطقة بأن تتحول إلى دائرة عنف جديدة، ونطالب كافة الأطراف اتخاذ الخطوات المطلوبة لتهدئة ووقف الأحداث من هذا القبيل، نعزي عائلات الذين خسروا حياتهم في العملية، حكومة إسرائيل ونتمنة الشفاء العاجل للجرحى".

وقتل سبعة إسرائيليين مساء اليوم في هجوم إطلاق نار لدى خروجهم من الصلاة في حي نفيه يعقوب في مدينة القدس.واعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء أن الضحايا السبعة في هجوم إطلاق النار في نفيه يعكوف بالقدس هم ثلاثة رجال بجيل 30، 50 و60، وامرأتين بجيل 60 و70، وشابين بجيل 20 و25، اضافة الى القتلى هناك ثلاثة اصابات بينها اصابة خطيرة لشاب بجيل 24 واصابة متوسطة لفتى بجيل 15 يتلقون العلاج في مستشفى هداسا، في حين أنه اصابة خطيرة لشاب وسيدة بحالة متوسطة يتلقون العلاج في مستشفى تشعاريه تسيدك.

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي لدى وصولة الى موقع العملية إن المهاجم أطلق النار من مسافة قصيرة كل من وقف أمامه وقال :"نحن أمام أحد العمليات الخطيرة في السنوات الأخيرة، المخرب بدأ إطلاق النار من مسافة قصيرة كل من وقف بطريقه" واضاف :"ايضا من جاء لرؤية ما حدث تم اطلاق النار نحوه، وصلت قواتنا الى الموقع بعد خمس دقائق من استدعائها"، كما وصل الى الموقع ايضا كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.