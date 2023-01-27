من هو منفذ هجوم إطلاق النار الدامي بالقرب من كنيس في مدينة القدس؟

ويشار الى أن السلطات الأمنية اعتقلت مساء اليوم والدي منفذ الهجوم وقامت بالتحقيق معهما

منفذ عملية إطلاق النار الدامية التي أدت الى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين هو خيري علقم (21 عاما) من القدس الشرقية ولا يوجد لديه أي خلفية أمنية- رغم وجود ماض جنائي له بحسب القناة (13). وهو من سكان حي الشيخ القريب من حي الطور في مدينة القدس.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم، قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال والدي خيري للتحقيق معهما، ويشار الى أنه لا ينتمي أي تنظيم. وكان في عام 2020 نشر في حسابة في فيسبوك منشور قال فيه:"قناص جيد بالمكان المناسب أفضل من ألف جندي في ساحة المعركة".

ويشار الى أن منفذ الهجوم الدامي خرج من مركبة تويوتا بيضاء، وقام بإطلاق النار تجاه المصلين الذين خرجوا من الكنيس وواصل استهداف المارة، وتم تحييده بعد فترة من ذلك من قبل شرطي ومتطوع في سلك الشرطة، وقتل سبعة إسرائيليين فيما اصيب ثلاثة أخرين.

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي لدى وصولة الى موقع العملية إن المهاجم أطلق النار من مسافة قصيرة كل من وقف أمامه وقال :"نحن أمام أحد العمليات الخطيرة في السنوات الأخيرة، المخرب بدأ إطلاق النار من مسافة قصيرة تجاه كل من وقف بطريقه" واضاف :"ايضا من جاء لرؤية ما حدث تم اطلاق النار نحوه، وفي مرحلة ما عاد الى مركبته وابتعد مسافة 300 متر من المكان ،وصلت قواتنا الى الموقع بعد خمس دقائق من استدعائها".

قائد شرطة مدينة القدس دورون تورجمان قال إن "المنفذ تصرف كذئب منفرد وتواجد في موقع العملية لوحده ويجري الفحص إن كان هناك من ساعدة، رجال الشرطة وجدوه بالقرب من بيت حنينا وقاموا بتحييده ، نحن نحقق لنفهم ما جرى". ووصل الى الموقع ايضا كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.