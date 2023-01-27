نتنياهو بعد عملية القدس :"اتخذنا قرارا بشأن بعض الاجراءات الفورية"

كما دعا نتنياهو المواطنين لعدم تطبيق القانون بأيديهم ويقول سيجري جلسة للكابينيت غدا

بعد هجوم إطلاق النار الدامي بالقرب من كنيس في مدينة القدس والذي أسفرعن مقتل سبعة إسرائيليين، أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح إعلامي في مقر الشرطة بمدينة القدس متطرقا الى العملية وقال إنها "من أصعب العمليات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، أدعو المواطنين عدم تطبيق القانون بيديهم"

واضاف :"قلبنا مع عائلات القتلى، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، أود أن أشيد برجال الشرطة الذي تواجدوا بسرعة بحنكة وبطريقة استثنائية مذهلة. لقد وصلوا في غضون دقائق، ولكن للأسف حتى الدقائق تكون متأخرة في بعض الأحيان"

وتابع نتنياهو "لقد عقدت جلسة الآن لتقييم الوضع مع كافة الأجهزة الأمنية، واتخذنا قرارا بشأن بعض الإجراءات الفورية. غدا مع خروج يوم السبت سأعقد جلسة للمجلس الأمني المصغر لمواصلة ردنا. أود أن أشدد بأنه يجب العمل هنا بعزم وهدوء" وفي ختام تصريحات قال :"أدعو المواطنين عدم تطبيق القانون بأيديهم- من أجل ذلك يوجد لدينا جيش وشرطة وقوات امن وهم يتصرفون وسيعملون وفقا لتعليمات الكابينيت".

AP Photo/Mahmoud Illean تم تغطية ضحايا هجوم إطلاق نار على الأرض بالقرب من كنيس يهودي في القدس ، الجمعة ، 27 يناير ، 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افاد أنه في أعقاب تقييم للوضع الأمني الذي إجراه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الأجهزة الأمنية، أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي تعزيز القوات في الضفة الغربية وفي خط التماس، وعن التأهب لسيناريوهات تصعيد في المنطقة".

ويشار الى أن منفذ عملية إطلاق النار الدامية التي أدت الى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين هو خيري علقم (21 عاما) من القدس الشرقية ولا يوجد لديه أي خلفية أمنية- رغم وجود ماض جنائي له بحسب القناة (13). وهو من سكان حي الشيخ القريب من حي الطور في مدينة القدس.

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي لدى وصولة الى موقع العملية إن المهاجم أطلق النار من مسافة قصيرة كل من وقف أمامه وقال :"نحن أمام أحد العمليات الخطيرة في السنوات الأخيرة، المخرب بدأ إطلاق النار من مسافة قصيرة تجاه كل من وقف بطريقه" واضاف :"ايضا من جاء لرؤية ما حدث تم اطلاق النار نحوه، وفي مرحلة ما عاد الى مركبته وابتعد مسافة 300 متر من المكان ،وصلت قواتنا الى الموقع بعد خمس دقائق من استدعائها".

قائد شرطة مدينة القدس دورون تورجمان قال إن "المنفذ تصرف كذئب منفرد وتواجد في موقع العملية لوحده ويجري الفحص إن كان هناك من ساعدة، رجال الشرطة وجدوه بالقرب من بيت حنينا وقاموا بتحييده ، نحن نحقق لنفهم ما جرى". ووصل الى الموقع ايضا كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.