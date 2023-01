زعماء العالم يدينون بشدة هجوم إطلاق نار في القدس

دانت عدة دول عملية إطلاق نار على كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأعربت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإمارات وبريطانيا وفرنسا وتركيا عن تضامنهما مع إسرائيل بعد العملية.

وفي هذا السياق، أفاد البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوما على العالم المتحضر"، مضيفا أن بايدن "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

ومن جهتها قالت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، "ندين بشدة الهجوم الشنيع المروع الذي وقع هذا المساء في معبد يهودي بالقدس، نشعر بالصدمة والحزن بسبب فقدان الأرواح"، وأضافت أن "الهجوم وقع بشكل درامي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست الذي يحيي فيه العالم ذكرى من ماتوا في الهولوكوست".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين: "هذا مروع للغاية (...) إننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الدامي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين"، وأضاف أن "المسؤولين الأميركيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين، وأنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل".

بدوره أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، في بيان أن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، "قلق للغاية" بسبب التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"، وأضاف أن "غوتيريش أدان بشدة الهجوم الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين في كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية.

هذا وقد دان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم، وقال في بيان عبر موقع تويتر، إن "الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".