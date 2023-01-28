الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بعد هجوم إطلاق نار في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنه في إطار التحقيق في الهجوم، تم اعتقال 42 شخصا مشتبهاً به، وأن بعض المعتقلين هم أفراد من أسرة المنفذ

أمر قائد الشرطة الإسرائيلية صباح السبت برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى عقب الهجوم الدامي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين

وأجرى مفوض الشرطة الاسرائيلية يعكوف شبتاي، تقييما للوضع في أعقاب هجوم الليلة الماضية في القدس، وأصدر تعليماته برفع مستوى اليقظة إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تطلب من الناس الإبلاغ عن أي شخص مشبوه"، وأعلنت، أنه في إطار التحقيق في الهجوم، تم اعتقال 42 شخصا مشتبهاً به، وأن بعض المعتقلين هم أفراد من أسرة المنفذ، واعتقل معظمهم في منزله بحي الطور بالمدينة، وسيتم فحص العلاقة بين المشتبه بهم والمنفذ كجزء من التحقيق، ومدى تورطهم في الهجوم.