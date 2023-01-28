إصابة شخصين في عملية إطلاق نار في القدس

كشفت نجمة داوود الحمراء، اليوم السبت، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار بالقرب من قلعة داوود في المدينة القديمة بالقدس، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تحييد المشتبه به، واستدعاء عدد كبير من القوات إلى مكان الحادث.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 22 عامًا وآخر يبلغ من العمر 45 عامًا في عملية إطلاق النار، التي يشتبه فيها أنها هجوم، وأفاد مستشفى شعاري تسيديك أن المصابان حالتهما خطيرة، وأكد بعد ذلك أن "حالتهما الآن متوسطة ومستقرة"

وبحسب التقارير الأولية، فإن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بمدينة القدس شاب يبلغ من العمر 13 عامًا وتم تحييده على يد مدنيين يحملان أسلحة مرخصة، وأدى الهجوم إلى إصابة اثنين من المارة بجروح بالغة، وبحسب ما ورد فإن الضحايا هم أب وابنه.

Yonatan Sindel/FLASH90 يهود متدينون يرتدون شالات الصلاة في مكان الهجوم الذي وقع في الليلة الماضية ، حيث قُتل 7 إسرائيليين وأصيب عدد آخر في هجوم إطلاق نار خارج كنيس يهودي في حي نيفي دانيال بالقدس ، 28 يناير 2023

وفي نفس السياق، رحب حازم قاسم المتحدث باسم حماس، بالهجوم الذي صباح اليوم السبت، قائلاً: "العمل البطولي تأكيد على استمرار المقاومة في كافة الأراضي المحتلة، وردًا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والأماكن المقدسة ". وأضاف: "المعركة ضد الاحتلال ستستمر حتى تتحقق أهدافنا، ولن يوقف الجيش الصهيوني كفاح المشروع لشعبنا ضد الاحتلال".

يأتي الهجوم بعد وقت قصير من مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بالقرب من كنيس يهودي في القدس الشرقية مساء الجمعة.

ورفع مفوض الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى، حيث أمر ضباط الشرطة بالعمل في نوبات مدتها 12 ساعة.