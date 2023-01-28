الإمارات والأردن ومصر يدينون عملية إطلاق نار على كنيس في القدس

في مصر، أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية"

أدانت الأردن والإمارات ومصر، اليوم السبت، الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة خارج كنيس يهودي بالقدس الشرقية وأودى بحياة ٧ أشخاص على الأقل، مشددة على "ضرورة وقف التصعيد الحاصل بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان "يدين الأردن الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية، كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية"، وأضاف "تؤكد وزارة الخارجية الأردنية ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإماراتية السبت "الهجوم الإرهابي"، معربة في بيان عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

في مصر، أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية"، مؤكدة "إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".

وحذرت مصر في بيان من "المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي"، مطالبةً ب"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسى والإنسانى تأزماً، ويقوّض جهود التهدئه وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام".

وقتل فلسطيني 7 إسرائيليين على الأقلّ في إطلاق نار مساء الجمعة خارج كنيس يهودي بالقدس الشرقيّة، قبل أن تطارده الشرطة وتقتله.