مواطن أوكراني من بين ضحايا هجوم إطلاق النار الدامي قرب الكنيس في القدس

السفارة الاوكرانية اعلنت أن من بين ضحايا الهجوم الدامي في حي نفيه يعكوف مواطن أوكراني

اعلنت السفارة الأوكرانية في إسرائيل صباح اليوم أن مواطنا أوكرانيا كان من بين ضحايا الهجوم الدامي في نفيه يعكوف والذي أسفر عن مقتل سبعة، وحتى الآن ليس من الواضح إن كان الحديث عن مواطن أوكراني يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وذكرت السفارة الأوكرانية في بيان "نشعر بقلق بالغ وصدمة من الهجمات المروعة في القدس، الإرهاب والعنف ضد المواطنين، بمن فيهم الأطفال، غير مقبول" وتابعت "بحزن نعلن أن مواطنا أوكرانيا كان أحد الضحايا الأبرياء، نعبر عن أعمق تعازينا لعائلات الضحايا ونصلي للشفاء العاجل للجرحى".

وسمح بالنشر بوقت سابق أن اثنين من القتلى أمس هم ايلي مزراحي (48 عاما) وزوجته نتالي (45 عاما) واللذين تزوجا قبل عامين، وروى والد ايلي ان ابنه وزوجته خرجوا لمساعدة المصابين في العملية وقتلوا خلال ذلك وقال إن "المسلح منفذ العملية وقف الى جانب سيارته وأطلق النار نحوهم، استقل سيارته وهرب".

بالاضافة الى الثلاثة الذين تم الإعلان عن هوياتهم هناك أربعة آخرين لم تعرف هوياتهم بعد،، الحديث يدور عن الهجوم الأكثير دموية في إسرائيل منذ عام 2011، واعلن عن وفاة خمسة من المصابين في موقع العملية، قرب الكنيس في حي نفيه يعكوف بالقدس ، في حين أعلن عن وفاة اثنين آخرين في المستشفى لاحقا".