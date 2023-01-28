المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد بعد 18 عاما من الاغلاق

وأشاد ناصر بوريطة، مثل نظيره العراقي من قبله، بـ "الزيارة التاريخية" وهي "الأولى لوزير خارجية (مغربي) منذ حوالي ربع قرن

وصل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت إلى بغداد لافتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عاما من إغلاقها، في زيارة "تاريخية" إيذانا ببدء مرحلة تعاون جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال استقباله في بغداد، إلى أن "افتتاح السفارة بعد 18 عاما من الإغلاق إشارة قوية توضح ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي الذي سلكه".

وقال ناصر بوريطة، إن "هذه الزيارة تعكس رؤية المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين ومحاربة التطرف وتعزيز التعاون الأمني"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وأشاد ناصر بوريطة، مثل نظيره العراقي من قبله، بـ "الزيارة التاريخية" وهي "الأولى لوزير خارجية (مغربي) منذ حوالي ربع قرن، وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين على الأقل".

ومعروف أن السفارة المغربية في العراق تم ترحيلها إلى عمان منذ عام 2005، وتعتبر السلطات العراقية أن وجود السفارة المغربية في العاصمة العراقية فيه دعم للعراق الجديد.

(AP Photo/Hadi Mizban) وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يمين ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوقعان وثائق تعاون في بغداد ، العراق ، السبت 28 كانون الثاني 2023

ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي إلى إطلاق شراكة اقتصادية ودعا إلى "تسهيل" إجراءات دخول العراقيين إلى المغرب، وخاصة رجال الأعمال في البداية.

وقال حسين إن إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد "خطوة مهمة ... لبناء وتطوير العلاقات والصداقة" بين البلدين و"مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية".

وأسف حسين إزاء العلاقات الاقتصادية "شبه المنعدمة"، وقال إنه يريد تشجيع "التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات". وقال "تحدثنا عن خلق آلية لجمع رجال الأعمال و المستثمرين من الجانبين و تأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين".

كما عبر وزير الخارجية عن دعم بلاده لوحدة أراضي المملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء.

ويشهد العراق حاليا تحسنا أمنيا نسبيا، بعد أن تعرضت العديد من البعثات الدبلوماسية الى أعمال عنف من قبل التنظيمات المتطرفة التي ظهرت في البلاد.