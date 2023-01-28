من بين المواضيع التي سيناقشها الوزراء - الترويج لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لبيوتهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين

قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم (السبت) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على الهجمات في القدس.

وبحسب المصدر ذاته، من بين المواضيع التي سيناقشها الوزراء - الترويج لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لبيوتهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين.

وستجري المناقشة الليلة بعد الهجومين اللذين وقعا أمس واليوم في القدس. وأسفر هجوم أمس في حي "نافيه يعقوب" عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح. وفي هجوم آخر وقع اليوم في ساعات الصباح في "عير افيد"، أصيب أب وابنه بجروح خطيرة ولكن مستقرة.

القضايا الأخرى التي من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني المنفذين، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، بالإضافة إلى تعزيزات إضافية للقوات في مناطق "الضفة الغربية" بالإضافة إلى التعزيزات التي بدأت منذ تنفيذ عملية الليلة الماضية.

وأمر قائد الشرطة الإسرائيلية صباح السبت برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى عقب الهجوم الدامي في حي نفيه يعكوف في القدس الشرقية أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين