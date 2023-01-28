روسيا: ندعو الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى "ضبط النفس" قدر المستطاع

روسيا: لا يمكن وضع حد للعنف إلا باقامة دولة فلسطينية

ردّت وزارة الخارجية الروسية على الهجومين اللذين وقعا في اليوم الأخير في القدس وقالت:"نحن قلقون للغاية وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "الأحداث الأخيرة تؤكد بوضوح الحاجة إلى تجديد الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وتجاهل الإجراءات الأحادية الجانب، ويمكننا وضع حد للعنف في إطار عملية تفاوض تستند إلى مبادئ القانون الدولي" . ولفتت وزارة الخارجية الروسية، الانتباه إلى الهجوم المسلح الذي وقع مساء الجمعة في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الحملات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين في 26 يناير، قتل ما لا يقل عن 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 16. وفي 25 يناير تم قتل اثنين من الفلسطينيين في ظروف مشابهة في مدينة قلقيلية ومخيم شعفاط.

وأكدت الخارجية الروسية أن "الأحداث الأخيرة تؤكد بوضوح الحاجة إلى استئناف عاجل للحوار الفلسطيني الإسرائيلي البناء. لا يمكن وضع حد للعنف الدوري إلا من خلال عملية تفاوض تستند إلى مبادئ القانون الدولي، والتي ينبغي أن تكون نتيجتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".