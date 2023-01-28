القيادة الفلسطينية: نحمل المسؤولية على عاتق إسرائيل، ونحيي الشعب الفلسطيني في كل مكان على صموده ومقاومته السلمية

اجتمع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ظهر (السبت) في منزل الرئيس أبو مازن لبحث التصعيد مع إسرائيل وآخر المستجدات، وفي نهاية الاجتماع لم يصدر أي إدانة للاعتداءات في القدس - التي قتل فيها سبعة مدنيين.

وقالت القيادة الفلسطينية ان "المسؤولية على عاتق إسرائيل، ونحيي الشعب الفلسطيني في كل مكان على صموده ومقاومته السلمية، وتمسكه بحقوقه الوطنية".

وأضاف البيان "نحمّل حكومة إسرائيل كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي وصلنا إليه، واستمرار إجراءات الاستيطان. وذكر الفلسطينيون، من بين أمور أخرى ، "ضم الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المسجد الأقصى".

كما دعت القيادة إلى الوحدة الفلسطينية الداخلية، إثر كلمات أبو مازن الذي دعا جميع الفصائل إلى الاجتماع لمناقشة الرد على عملية جنين، التي قُتل فيها تسعة فلسطينيين.

من جهة أخرى، أصدرت الخارجية السعودية بيانا ظهر اليوم، حذرت فيه من أن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن أن تتحول إلى "مزيد من التصعيد الخطير". وعلى غير العادة، وعلى خلفية مقتل الإسرائيليين السبعة، أضافت الخارجية السعودية أن المملكة "تدين قتل المدنيين".

انضمت دول أخرى من العالم العربي إلى الإدانات، بما في ذلك عمان بالاضافة الى الأردن ومصر والبحرين وقالت وزارة الخارجية في عمان بعد الهجوم إن "الأردن يؤكد أهمية اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف التصعيد الخطير الذي ندينه".

Yonatan Sindel/FLASH90 عملية القدس

ومن المقرر أن تجتمع في وقت لاحق من اليوم السبت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، التي تضم أحزابا قومية متشددة دعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة الفلسطينيين وتعارض قيام دولة فلسطينية.

وسلط الهجومان الضوء على احتمال تصاعد العنف بعد الاشتباكات المستمرة منذ شهور في الضفة الغربية والتي بلغت ذروتها في غارة على مدينة جنين يوم الخميس أودت بحياة ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، مما جعلها الأعنف منذ سنوات. وقال الجيش “بعد تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع، تقرر تعزيز فرقة يهودا والسامرة (بالضفة الغربية) بكتيبة إضافية”.

وإطلاق النار أمس الجمعة أمام كنيس يهودي هو الهجوم الأكثر دموية في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008. وقالت الشرطة إن منفذه هو المسلح الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) من سكان القدس الشرقية.