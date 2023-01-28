بلينكن يصل مصر الأحد في بداية جولة تشمل رام الله وتل أبيب

الوزير بلينكن يسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة تستغرق يومين في مستهل جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن جهود أميركية لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويأتي هدف الزيارة ايضا للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وملف إيران، والعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

يبدأ بلينكن زيارته في القاهرة في مصر يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير ويجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين مصريين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين.

ومن ثم يتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القدس ورام الله يومي 30 و31 كانون الثاني/يناير ويجتمع هناك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى لمناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، وخاصة في وجه التهديدات الإيرانية.

AP Photo/Alex Brandon, Pool بلينكن في رامالله

ويناقش الوزير بلينكن أيضا التكامل الإسرائيلي المتزايد في المنطقة والعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الدولية والإقليمية.

وسيجتمع الوزير بلينكن في الضفة الغربية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين لمناقشة العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

وسيشدد الوزير في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات للتخفيف من حدة التوترات التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للمسجد الاقصى في القدس، وذلك بالقول وبالفعل على حد سواء.