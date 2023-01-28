بعد عمليات القدس: إيتامار بن غفير يجدد التزامه بالتصويت لصالح "عقوبة الإعدام منفذي العمليات"

واثار بن غفير مسألة "عقوبة الإعدام لمنفذي لبعمليات" التي سبق أن أثارها زعيم حزب عوتسمتاة يهوديت اليميني المتشدد، وتعهد بالتصويت عليها خلال مجلس الوزراء،

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، عن العمليات العدائية التي وقعت في القدس خلال الجمعة والسبت، مستحضراً الإجراءات المختلفة التي أوصوا بها للرد على الاعتداءات.

وأشار بن غفير إلى أن "عشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في القدس الشرقية التي جاء منها منفذو العملية"، وقال إنه "أعطى الأمر بالمضي قدما في تدميرها في الأيام المقبلة" كما يريد ايتمار بن غفير توسيع حمل السلاح بين السكان، وقال "أريد أسلحة في الشوارع، أريد أن يتمكن الإسرائيليون من الدفاع عن أنفسهم".

واثار بن غفير مسألة "عقوبة الإعدام " التي سبق أن أثارها ، وتعهد بالتصويت عليها خلال مجلس الوزراء، وقال ايتمار بن غفير "أطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية منحني الميزانيات اللازمة لذلك حتى قبل التصويت على الميزانية السنوية".

وكان هجوم إطلاق نار، أمس الجمعة، قد أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص في القدس في منطقة نفيه يعكوف قرب كنيس يهودي، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة ويحاول المنقذون إنعاش شخص، وتحييد المنفذ.

وكشفت نجمة داوود الحمراء، اليوم السبت، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار بالقرب من قلعة داوود في المدينة القديمة بالقدس، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تحييد المشتبه به، واستدعاء عدد كبير من القوات إلى مكان الحادث.