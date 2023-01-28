مع شموع على ارواح القتلى ودقيقة صمت: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

افتتحت المظاهرة بدقيقة صمت حدادا على الضحايا السبعة الذين قتلوا في هجوم نيفي يعقوب في القدس الليلة الماضية. Play Video

تظاهر عشرات الآلاف الليلة (السبت) ضد الإصلاح القانوني الذي تقوده الحكومة، وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي. وافتتحت المظاهرة بدقيقة صمت حدادا على الضحايا السبعة الذين قتلوا في هجوم نيفي يعقوب في القدس الليلة الماضية.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، نُظم الاحتجاج في موقعين - ساحة "هبيما وشارع كابلان بجانب مكاتب الحكومة"، وفي نهايتها خرج موكب من شارع كابلان، ومن هناك إلى شارع مناحيم بيغن بالقرب من مباني عزرائيلي.

يوم أمس، صباح الجمعة، سارت قافلة احتجاجية على الطريق السريع رقم 1 باتجاه المحكمة العليا في القدس، كبادرة احتجاجية لحماية المحكمة. كما نظمت مظاهرة اخرى صباح امس امام منزل وزير القضا ياريف ليفين. يوم الخميس، تظاهر نشطاء طلاب مع المحاضرين، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للإصلاح القانوني وحملوا لافتات بينها لافتة كتب عليها "يوم السبت في كابلان سنوقف الديكتاتورية".

في الأسبوع الماضي، شارك أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة في تل أبيب، وتظاهر آلاف آخرون في حيفا وبئر السبع والقدس، وفقًا لتقديرات الشرطة.

وقال الكاتب ديفيد غروسمان، الذي كان المتحدث الرئيسي في مظاهرة تل أبيب ، إن "الآن هو الوقت الأسود"، في إشارة إلى كتابه "التوقيت الأصفر" - الذي نشر قبل الانتفاضة الأولى.