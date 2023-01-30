تقرير: عشرة قتلى على الأقل في هجوم على قافلة شاحنات عند الحدود العراقية مع سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) الإثنين بمصرع عشرة أشخاص جراء الهجوم الذي استهدف قافلة سيارات شحن تابعة لمليشيات إيرانية عند الحدود العراقية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) الإثنين بمصرع عشرة أشخاص جراء الهجوم الذي استهدف قافلة سيارات شحن تابعة لمليشيات إيرانية عند الحدود العراقية السورية ليلة أمس، من بينهم قائد مليشيا مناصرة لإيران.

أمس، افادت عدة مواقع تابعة للمعارضة السورية عن مهاجمة طائرات مسيرة مجهولة لمجموعة شاحنات ايرانية في منطقة البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق (الجانب السوري).

في تقرير لـ "روسيا اليوم" جاء بأن القافلة ضمت 25 شاحنة كانت قادمة من ايران، وأوضحت مصادر أمنية للقناة أن "الطيران المجهول" الذي قصف الشاحنات أطلق صواريخ تحذيرية وانتظر خروج السائقين من السيارات قبل قصفها، واستهدفت شاحنات (برادات) في ساحة الأسطورة في قرية الهري قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الطائرات المسيرة بدت وكأنها تابعة لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، ولفت أنه تم تدمير ست شاحنات خلال الهجوم.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي قد قال نهاية العام المنصرم بالتوافق مع انتهاء تعيينه واستلام خلفه هرتسي هاليفي مهام القيادة: "المعدل حاليا هو عملية أسبوعيا ضد الايرانيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، الرؤيا الايرانية لاقامة حزب الله 2 في سوريا تم تعطيلها. الايرانيون أرادوا نصب مئات صواريخ أرض أرض في سوريا وعشرات آلاف المقاتلين من المليشيات الشيعية".