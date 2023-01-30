تقرير: هجوم جوي آخر في العراق السوري في منطقة البوكمال

أفادت أنباء واردة بوقوع هجوم جوي آخر، الإثنين، بمحاذاة الحدود السورية العراقية، عطفا على هجوم سابق في أقل من 24 ساعة.

وتقول تقارير أجنبية إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مجددا قافلة أسلحة إيرانية بمنطقة البوكمال الحدودية.

وتضيف هذه التقارير أنه يجري الحديث عن قافلة شاحنات مدنية يستخدمها الإيرانيون كغطاء لنقل الأسلحة المتقدمة. لكن الأمر الاستثنائي هذه المرة هو توقيت العملية التي تتم لأول مرة في وضح النهار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) الإثنين قد أفاد بمصرع عشرة أشخاص جراء الهجوم الذي استهدف قافلة سيارات شحن تابعة لمليشيات إيرانية عند الحدود العراقية السورية ليلة أمس، من بينهم قائد مليشيا مناصرة لإيران. وأشار تقرير لـ "روسيا اليوم" إلى "أن القافلة ضمت 25 شاحنة كانت قادمة من ايران، وأوضحت مصادر أمنية للقناة أن "الطيران المجهول" الذي قصف الشاحنات أطلق صواريخ تحذيرية وانتظر خروج السائقين من السيارات قبل قصفها، واستهدفت شاحنات (برادات) في ساحة الأسطورة في قرية الهري قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية".