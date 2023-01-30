أخ أفيرا:"أريد أن أقول للحكومة إنها الآن فرصة لها لإعادة أخي سالماً وسالماً لأنه كل يوم يكون فيه خطر على حياته. الفكر يؤمن بذلك، لكن القلب يجد صعوبة في استيعاب"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بوالدة أفيرا منغستو المحتجز من قبل حركة حماس في قطاع غزة، لتقييم الوضع في حضور السكرتير العسكري،بعد أسابيع من نشر حماس شريط فيديو له. ويعاني أفيرا من مشاكل نفسية، حيث دخل عزة من تلقاء نفسه في سبتمبر/ايلول من عام 2014 حيث احتجزته حماس،

وتحتجز حركة حماس أفيرا منغستو وهشام السيد - اللذان عبرا الحدود طواعية إلى غزة بين عامي 2014 و 2015 ، كما تختجز جثتي الملازم أول هادار غولدين والرقيب أورون شاؤول، اللذين قُتلا خلال عام 2014. هناك خلال التصعيد.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري ، نشرت حماس شريط فيديو غير مؤرخ يظهر منغستو حيًا ولا يزال محتجزًا ، حيث سُمع أنه يطلب المساعدة من إسرائيل لإطلاق سراحه: "أنا السجين أفيرا منغيستو. إلى متى سأظل أسيرًا هنا؟ أين؟ هي دولة وشعب اسرائيل؟".

وشاهدت الأسرة الفيديو مثل باقي سكان إسرائيل - من خلال وسائل الإعلام، وقال شقيق المحتجز"الأسرة لديها مشاعر مختلطة. من جهة، وبعد ثماني سنوات ونصف من عدم معرفة ما حدث له أو حالته ، تعترف حماس لأول مرة بأن لديها مواطنًا إسرائيليًا تحتجزه" وتابع"أريد أن أقول للحكومة إنها الآن فرصة لها لإعادة أخي سالماً لأنه كل يوم حياته معرضة للخطر. العقل يؤمن بذلك، لكن القلب يجد صعوبة في استيعاب الأخبار بعد ثماني سنوات من عدم اليقين".

على الرغم من التقارير السابقة عن توصل حماس وإسرائيل إلى تفاهم حول تبادل الأسرى، إلا أن أحدًا لم يحدث. بعد سنوات من مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل الإفراج عنهم، لجأت عائلات الرهينتين والجنديين المتوفين بشكل متزايد إلى المجتمع الدولي طلبا للمساعدة.