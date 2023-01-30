"الصداقة الاستراتيجية بين إسرائيل واليونان تساهم في الاستقرار الإقليمي ويمكن أن تساعد في حل أزمة الطاقة العالمية ومصلحة إسرائيلية وإقليمية وأوروبية

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية في القدس، وناقشا سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية من بينها الترويج لمشاريع الطاقة والتهديد الإيراني وأهمية إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في أوروبا. وأطلع كوهين نظيره داندياس على التقدم المحرز في "اتفاقات إبراهيم" وهدف إسرائيل لتوسيع دائرة الدول المسالمة.

وشكر وزير الخارجية الوزير دندياس على الإدانة القاطعة التي أصدرها بعد العمليات العدائية في القدس في نهاية الأسبوع المنصرم، وقال كوهين "الصداقة الاستراتيجية بين إسرائيل واليونان تساهم في الاستقرار الإقليمي ويمكن أن تساعد في حل أزمة الطاقة العالمية". التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل واليونان وقبرص مصلحة إسرائيلية وإقليمية وأوروبية.

وكانت مصادر خاصة لـ i24NEWS ، قد أكدت أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، سيقوم بزيارة لإسرائيل غدا الثلاثاء، ويحمل على أجنداته التعاون الاستراتيجي والإقليمي مع إسرائيل، لا سيما في ملف الطاقة، وتعميق أواصر التعاون في اتفاق خط الأنابيب للغاز تحت البحر بين إسرائيل واليونان وقبرص ومصر والولايات المتحدة.

وأفاد المصدر بأن نيكوس ديندياس سيلتقي خلال زيارته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ ونظيره إيلي كوهين، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أوروبي لإسرائيل منذ تشكل حكومة نتنياهو.

وحسب المصدر، من المتوقع أن يطرح وزير الخارجية اليوناني قلق بلاده حيال مواقف أقطاب في الحكومة الإسرائيلية تجاه الكنيسة اليونانية في البلدة القديمة بالقدس وانطباع الاتحاد الأوروبي حول الميول غير الديمقراطية المتشددة للحكومة الإسرائيلية.

كما أفاد المصدر بأن أثينا معنية جدًا بتوثيق التعاون مع إسرائيل في ظل التقارب بين الأخيرة وأنقرة.

وكان من المزمع أن تُجرى زيارة وزير الخارجية اليوناني لإسرائيل اليوم الإثنين، لكن على ما يبدو بسبب إعلان اليونان الحداد الوطني في أعقاب حادثة سقوط طائرة يونانية حربية أسفرت عن مقتل جنديين يونانيين، دفع ديندياس لتأجيل زيارته لإسرائيل إلى يوم غد الثلاثاء.

في حين أفاد مصدرنا بأن تأجيل تأجيل الزيارة كان واردًا بسبب تعارض موعدها مع زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى إسرائيل.